Krš i lom u Slatini: S 2,5 promila se prevrtao i udarao u mostove. Parkirani kombi odbacio u kuću
Muškarac (36) završio je u bolnici nakon filmske nesreće do koje je došlo u subotu oko 6.50 sati u Slatini, koju je skrivio s 2,56 promila. U nesreći je nastala i ogromna materijalna šteta. Osim toga, nije koristio pojas, piše virovitičko-podravska policija.
Vozač se nije držao sredine prometne trake i kotačima je zahvatio bankinu, kada je izgubio nadzor nad autom. Sletio je na travnatu površinu, udario u prometnu opremu, a onda i u betonski most na kojem je došlo do rotacije auta. Sletio je u putni kanal, a auto se nekontrolirano kretao na bočnoj strani. Zatim je udario u putni most, prevrnuo se na krov i udario u lijevi zadnji dio teretnog auta parkiranog ispred obiteljske kuće. Teretnjak se tada zabio u kuću.
Automobil se zaustavio na putnom mostu, ali se od siline udara prednji desni kotač odvojio i udario u auto stranih registracija. Taj je auto vozio muškarac (31) koji je također bio pod utjecajem 1,59 promila.
Zbog ozljeda, 36-godišnjaka su prevezli u virovitičku bolnicu i uzeli mu uzorke krvi i urina. Privremeno su mu oduzeli registarske pločice jer je na autu nastala velika šteta. Protiv njega će podnijeti kaznenu prijavu po zaprimanju kvalifikacije ozljeda i analize uzoraka krvi i urina.
S druge strane, 31-godišnjak je odbio testiranje na droge. Privremeno su mu oduzeli vozačku dozvolu. Protiv njega će podnijeti optužni prijedlog Općinskom sudu u Virovitici.
