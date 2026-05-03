Obavijesti

News

Komentari 0
TROJE TEŠKO

Krš i lom u Sloveniji. Osam ozlijeđenih kod Postojne

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 1 min
Krš i lom u Sloveniji. Osam ozlijeđenih kod Postojne
Foto: Hrvoje Kostelac

Prometna nesreća dogodila se u 17:43 na Primorskoj autocesti između Razdrtog i Postojne, u blizini odmorišta Studenec

Primorska autocesta bila je zatvorena nekoliko sati između Razdrtog i Studenca u smjeru Ljubljane zbog teške prometne nesreće u kojoj je ozlijeđeno osam osoba. Na mjesto događaja upućeno je više vozila hitne pomoći, a jedna osoba prevezena je helikopterom u Ljubljanu. Nesreća je uzrokovala prometne gužve, piše 24ur.

Prometna nesreća dogodila se u 17:43 na Primorskoj autocesti između Razdrtog i Postojne, u blizini odmorišta Studenec. U lančanom sudaru sudjelovala su tri vozila sa slovenskim registarskim oznakama.

U nesreći je ozlijeđeno osam osoba, od kojih tri teško. Ozlijeđenima su pomoć pružili djelatnici hitne medicinske pomoći iz Postojne, Cerknice, Sežane i Logatca. Tri osobe prevezene su vozilima hitne pomoći u zdravstvene ustanove. Jedna osoba prevezena je helikopterom Slovenske vojske u Klinički centar u Ljubljani, potvrdila je Policijska uprava Koper za 24ur.com.

DOBIO NAGRADU Međimurski policajac heroj remenom spasio čovjeka: 'Da nije bilo njega, umro bi..'
Međimurski policajac heroj remenom spasio čovjeka: 'Da nije bilo njega, umro bi..'

U jednom od vozila nalazio se pas, za kojeg je zbrinuta skrb u skloništu za male životinje, priopćila je Uprava za zaštitu i spašavanje.

Na intervenciji su, među ostalima, sudjelovali vatrogasci dobrovoljnih vatrogasnih društava Postojna i Razdrto, koji su osigurali mjesto nesreće, pomagali timovima hitne pomoći u zbrinjavanju ozlijeđenih, odspojili akumulatore, neutralizirali iscurjele motorne tekućine te osigurali mjesto slijetanja helikoptera.

Primorska autocesta između Razdrtog i Studenca bila je zatvorena nekoliko sati u smjeru Ljubljane zbog policijskog očevida. Promet je ponovno uspostavljen nešto prije 21 sat.

Zbog nesreće došlo je do prometnih zastoja na pojedinim dionicama primorske autoceste između Logatca i Ljubljane, kao i na cestama Senožeče – Postojna i Logatec – Vrhnika u smjeru Ljubljane.

Zavod Reševalni pas ponovno je upozorio na nepromišljeno ponašanje nekih sudionika u prometu. Uz objavu su priložili video koji je navodno snimljen u blizini Postojne. „Dok se ozlijeđeni spašavaju, djeca se puštaju iz vozila s loptom?! Na autocesti?? A odrasli su u vozilu, na relativno sigurnom mjestu... Vjerojatno znaju da je to zabranjeno i iznimno opasno, ali očito ih nije briga“, napisali su.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ovo su nove cijene goriva!
VLADA INTERVENIRALA

Ovo su nove cijene goriva!

Iz Vlade ističu kako bi bez njihove intervencije, cijele bilo osjetno više...
HOROR KOD KARLOVCA Našli su četiri mrtva migranta, još dvoje ozlijeđenih. Vozač je pobjegao!
STRAVA

HOROR KOD KARLOVCA Našli su četiri mrtva migranta, još dvoje ozlijeđenih. Vozač je pobjegao!

Na mjesto događaja odmah su upućeni policijski službenici koji su pronašli četiri mrtva muškarca, a dva muškarca lošeg zdravstvenog stanja poslali su u zdravstvenu ustanovu...
EKSKLUZIVNO Ovdje su našli 4 mrtva migranta: 'Prolaze tuda našim selom, stalno ih viđamo'
RUTA SMRTI

EKSKLUZIVNO Ovdje su našli 4 mrtva migranta: 'Prolaze tuda našim selom, stalno ih viđamo'

Na lokaciji gdje su pronađena tijela četvorice migranata prije nekoliko dana stanovnici Prilišća snimili su nekoliko migranata kako šetaju njihovim selom i prelaze do Slovenije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026