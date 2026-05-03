Krš i lom u Sloveniji. Osam ozlijeđenih kod Postojne

Primorska autocesta bila je zatvorena nekoliko sati između Razdrtog i Studenca u smjeru Ljubljane zbog teške prometne nesreće u kojoj je ozlijeđeno osam osoba. Na mjesto događaja upućeno je više vozila hitne pomoći, a jedna osoba prevezena je helikopterom u Ljubljanu. Nesreća je uzrokovala prometne gužve, piše 24ur.

Prometna nesreća dogodila se u 17:43 na Primorskoj autocesti između Razdrtog i Postojne, u blizini odmorišta Studenec. U lančanom sudaru sudjelovala su tri vozila sa slovenskim registarskim oznakama.

U nesreći je ozlijeđeno osam osoba, od kojih tri teško. Ozlijeđenima su pomoć pružili djelatnici hitne medicinske pomoći iz Postojne, Cerknice, Sežane i Logatca. Tri osobe prevezene su vozilima hitne pomoći u zdravstvene ustanove. Jedna osoba prevezena je helikopterom Slovenske vojske u Klinički centar u Ljubljani, potvrdila je Policijska uprava Koper za 24ur.com.

U jednom od vozila nalazio se pas, za kojeg je zbrinuta skrb u skloništu za male životinje, priopćila je Uprava za zaštitu i spašavanje.

Na intervenciji su, među ostalima, sudjelovali vatrogasci dobrovoljnih vatrogasnih društava Postojna i Razdrto, koji su osigurali mjesto nesreće, pomagali timovima hitne pomoći u zbrinjavanju ozlijeđenih, odspojili akumulatore, neutralizirali iscurjele motorne tekućine te osigurali mjesto slijetanja helikoptera.

Primorska autocesta između Razdrtog i Studenca bila je zatvorena nekoliko sati u smjeru Ljubljane zbog policijskog očevida. Promet je ponovno uspostavljen nešto prije 21 sat.

Zbog nesreće došlo je do prometnih zastoja na pojedinim dionicama primorske autoceste između Logatca i Ljubljane, kao i na cestama Senožeče – Postojna i Logatec – Vrhnika u smjeru Ljubljane.

Zavod Reševalni pas ponovno je upozorio na nepromišljeno ponašanje nekih sudionika u prometu. Uz objavu su priložili video koji je navodno snimljen u blizini Postojne. „Dok se ozlijeđeni spašavaju, djeca se puštaju iz vozila s loptom?! Na autocesti?? A odrasli su u vozilu, na relativno sigurnom mjestu... Vjerojatno znaju da je to zabranjeno i iznimno opasno, ali očito ih nije briga“, napisali su.