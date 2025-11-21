Obavijesti

TRAGAJU ZA DJECOM

Užas u Nigeriji. Naoružani upali u katoličku školu i oteli učenike

Užas u Nigeriji. Naoružani upali u katoličku školu i oteli učenike
Foto: Abdullahi Dare Akogun

Nigerija svjedoči nizu napada naoružanih napadača

Naoružana skupina otela je u Nigeriji 52 učenika iz katoličke škole Sveta Marija, izvijestila je u petak lokalna televizijska postaja Arise News. Do otmice je došlo u saveznoj državi Niger, a broj otetih učenika još uvijek se provjerava.

- Vlada države Niger s dubokom tugom primila je uznemirujuću vijest o otmici učenika iz škole Sv. Marije - navodi se u izjavi, dodajući da sigurnosne agencije tragaju za učenicima.

BOKO HARAM U ovoj zemlji traju nezamisliva zvjerstva nad kršćanima. Prijeti im totalno istrebljenje
U ovoj zemlji traju nezamisliva zvjerstva nad kršćanima. Prijeti im totalno istrebljenje

Nigerija svjedoči nizu napada naoružanih napadača, uključujući otmicu 25 učenica iz katoličkog internata u državi Kebbi u ponedjeljak. Napadi upućuju na sve veću nesigurnost u toj zapadnoafričkoj zemlji, a zbog najnovijeg napada na katoličku školu predsjednik Bola Tinubu je bio primoran odgoditi inozemna putovanja.

Američki predsjednik Donald Trump je krajem listopada rekao da se "kršćani u Nigeriji suočavaju s egzistencijalnom prijetnjom" te nagovijestio moguće raspoređivanje trupa ili zračne udare. Kako prenosi Deutsche Welle, senator Ted Cruz je na X-u napisao da nigerijski dužnosnici ignoriraju i omogućuju "masovna ubojstva kršćana od strane islamističkih džihadista".

'GENOCID' Miletić (Most): U Nigeriji se kršćane ubija svaki dan
Miletić (Most): U Nigeriji se kršćane ubija svaki dan

Predsjednik Tinubu odbacuje te tvrdnje, rekavši da "karakterizacija Nigerije kao vjerski netolerantne zemlje ne odražava našu nacionalnu stvarnost".

Prema Uredu UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova, posljednjih 15 godina civili u Nigeriji se suočavaju s višestrukim sigurnosnim prijetnjama i rizicima od zvjerstava zbog napada, otmica i iznuda od strane raznih oružanih skupina, posebice radikalnih islamističkih skupina poput Boko Harama i Islamske države.

