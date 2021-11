Općinsko državno odvjetništvo Slavonski Brod početkom studenog ove godine podignulo je optužnicu protiv roditelja, majke (39) i oca (49) koja ih tereti da su novac svoga maloljetnog sina (10) trošili za kupovinu mobitela za sebe i drugu djecu u obitelji.

- To je točno i mi smo na to reagirali. Nije to jedini slučaj, zaista bi se iznenadili kada bi saznali u čemu sve roditelji krše dječja prava - rekla je Anica Gusak Krajnović, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod.

Roditelji iz banke podigli 21.280 kuna

Neslužbeno doznajemo da su roditelji dječaka u poslovnici jedne banke u Slavonskom Brodu podigli su novac u iznosu od 21.280 kuna, a koji je uplaćen za dječaka od strane osiguranja na ime imovinske štete i tuđe pomoći i njege.

Tijekom ispitivanja u policiji i majka i otac su priznali počinjenje kaznenog djela. Majka je rekla kako je njihov sin imao nesreću, a nakon koje mu je isplaćen novac od osiguranja. Priznaje kako je sa suprugom koji je punomoćnik, podigla isti novac i trošila ga na drugu djecu.

Otac oštećenog dječaka je bio malo detaljniji tijekom iskaza te je priznao kako je bio sa suprugom tijekom podizanja novca, a priznao je i to da su zajednički potrošili novac mobitele za djecu i za sebe.

- Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod svaku povredu djetetovih prava u okviru svoje nadležnosti prijavljuje nadležnom Državnom odvjetništvu ili PU. U slučajevima kada se radi o imovinskim pravima djeteta roditelji su dužni zatražiti u izvanparničnom postupku na Općinskom sudu odobrenje za raspolaganje djetetovom imovinom sukladno članku 97., 98., 101. i 228. Obiteljskog zakona Narodne novine broj: 103/15, 98/19.

Navedenim Zakonom se reguliraju imovinski odnosi roditelja i djeteta, odnosno djetetovog skrbnika. Dijete može stjecati imovinu, njegova imovina se može otuđiti ili opteretiti te je u svim navedenim slučajevima roditeljima ili skrbniku potrebno odobrenje koje se vodi najboljim interesom djeteta. Ukoliko se dijete nalazi pod skrbništvom (dijete bez roditeljske skrbi) njegov skrbnik je dužan navedeno odobrenje zatražiti od nadležnog Centra te je također dužan svakih šest mjeseci podnijeti izvješće o raspolaganju djetetovom imovinom.

Ukoliko Centra ima saznanja da su roditelji raspolagali imovinom djeteta, koja nije sukladna pozitivnim propisima, protiv istih se može podnijeti kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu ili poduzeti neke druge mjere u nadležnosti Centra. Posebno teška povreda djetetovih imovinskih prava i drugih prava djeteta, koja iz istoga proizlaze, je u slučajevima kada roditelji koji su lišeni roditeljske skrbi bez pravne osnove raspolažu imovinom djeteta i time direktno štete dobrobiti djeteta koja je najčešće u takvim slučajevima smješteno izvan vlastite obitelji.

Kada govorimo o slučajevima, kao o ovom koji je opisan u ovom članku, moramo istaći da se radi o slučajevima ,koji predstavljaju izuzetak, kada roditelji grubo krše svoja prava. S obzirom da navedeni slučaj nismo u mogućnosti komentirati, zbog postupka koji je u tijeku, općenito smatram da je pravo i interes djeteta potrebno odmah po saznanju zaštiti. Ono što je važno prenijeti javnosti u ovakvim slučajevima, a posebno roditeljima koji svakodnevno upravljaju i raspolažu djetetovim imovinskim pravima da se radi o zadovoljavanju svakodnevnih potreba djeteta, a sva veća raspolaganja koja se odnose na iznose iznad 10.0000,00 kn mjesečno, te na prodaju ili opterećenje nekretnina ili pokretnina djeteta dužni su podnijeti prijedlog Općinskom sudu radi odobrenja raspolaganja takvom imovinom – rekla je u svom odgovoru Anica Gusak Krajnović, ravnateljica Centra za socijalnu skrb u Slavonskom Brodu.

Za roditelje tužitelj traži po 10 mjeseci uvjetnog zatvora, a dokaže li im se krivnja morat će sinu vratiti cijeli iznos s kamatama.