KRSTARENJE IZ NOĆNE MORE

Troje mrtvih na krstarenju Atlantikom! Izbio opasni virus

Piše Filip Sulimanec,
Troje ljudi preminulo je nakon sumnje na izbijanje hantavirusa na kruzeru koji je plovio Atlantskim oceanom, priopćila je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) za BBC.

Potvrđen je jedan slučaj hantavirusa, a još pet sumnjivih slučajeva je pod istragom, navodi se. Jedan britanski državljanin navodno se nalazi na intenzivnoj njezi.

Zaraza je prijavljena na kruzeru MV Hondius, koji je putovao iz Argentine prema Zelenortskim Otocima.

Infekcije hantavirusom obično su povezane s izloženošću okolišu, poput kontakta s urinom ili izmetom zaraženih glodavaca, no u rijetkim slučajevima mogu se prenositi među ljudima, što može dovesti do teške respiratorne bolesti.

Foster Mohale, glasnogovornik južnoafričkog ministarstva zdravstva, ranije je za BBC izjavio da su najmanje dvije osobe preminule.

MV Hondius upravlja nizozemska turistička tvrtka Oceanwide Expeditions.

Prema planu putovanja na internetskoj stranici Oceanwide Expeditionsa, MV Hondius isplovio je iz Ushuaije u Argentini 20. ožujka, a očekivalo se da će putovanje završiti 4. svibnja na Zelenortskim Otocima. Južnoafričke vlasti rekle su za BBC da je prva osoba koja je pokazala simptome bio 70-godišnji putnik koji je preminuo na brodu. Njegovo tijelo sada se nalazi na otoku Sveta Helena, britanskom teritoriju u južnom Atlantiku.

Njegova 69-godišnja supruga također se razboljela na brodu te je evakuirana u Južnu Afriku, gdje je preminula u bolnici u Johannesburgu.

Navodno je i 69-godišnji Britanac evakuiran u Johannesburg, gdje se liječi na intenzivnoj njezi.

Prema navodima Oceanwide Expeditionsa, MV Hondius je polarni kruzer duljine 107,6 metara, s kapacitetom za 170 osoba u 80 kabina.

WHO je također naveo da pomaže u koordinaciji između država članica i operatera broda oko medicinske evakuacije dvaju putnika sa simptomima, kao i u procjeni javnozdravstvenog rizika te pružanju potpore onima koji su još na brodu.

Izbijanje je opisano kao „događaj od javnozdravstvenog značaja“.

