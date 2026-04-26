U Italiji je uhićen srpski ratni zločinac! Radio je na kruzerima s lažnim prezimenom

U talijanskoj luci Civitavecchia uhićen je 58-godišnji Milan Babić, državljanin Srbije i Hrvatske, zbog sumnje da je počinio ratne zločine i genocid tijekom rata na području bivše Jugoslavije. Babić, za kojim je Hrvatska raspisala europski uhidbeni nalog, godinama je radio kao član osiguranja na kruzerima kompanije MSC Cruises, skrivajući se pod lažnim identitetom. Njegovo uhićenje uslijedilo je nakon dramatične potjere na brodu koji su vlasti opisale kao "plutajući grad", piše Corriere della Sera.

Potjera na 'plutajućem gradu'

Uhićenje koje su proveli pripadnici talijanske granične policije nije prošlo bez poteškoća. Kada je kruzer na kojem je radio pristao u luku Civitavecchia nakon plovidbe iz Genove, Babić se isprva pridružio ostalim članovima posade koji su se pripremali za iskrcaj. Međutim, primijetivši policajce u civilu koji su ga čekali na doku, posumnjao je da nešto nije u redu, javlja policija.

Visok gotovo dva metra, brzo se povukao natrag na brod i pokušao sakriti. Sklonište je potražio u skučenom i teško dostupnom prostoru u blizini strojarnice. Uslijedila je opsežna pretraga golemog kruzera, a policiji je trebalo više od tri sata da ga locira i uhiti. Nakon uhićenja, prvo je prebačen u zatvor Borgata Aurelia, a zatim u ustanovu u Terniju, gdje čeka odluku o izručenju.

Godinama se skrivao izmjenom prezimena

Istražitelji vjeruju kako je Babić godinama uspijevao izbjeći pravdi služeći se jednostavnim, ali učinkovitim trikom. Na službenim dokumentima navodno je neznatno izmijenio svoje prezime, dodavši mu dijakritički znak. Ta taktika dugo je funkcionirala, no na kraju je propala tijekom rutinskih provjera koje provodi talijanska granična policija. Službenici su, naime, unakrsno provjeravali različite verzije imena stranih državljana te su uočili nepravilnost.

Nakon što su uz pomoć brodarske kompanije i usporedbom podataka iz putovnice potvrdili njegov pravi identitet, organizirali su akciju uhićenja. Kompanija MSC Cruises oglasila se priopćenjem u kojem su potvrdili da je Babić bio angažiran preko agencije za zapošljavanje.

- Uhićeni muškarac angažiran je kao privremeni radnik preko agencije za zapošljavanje i dodijeljen našem 'letećem timu' tijekom razdoblja doka, kada na brodu nije bilo putnika. Nije bio dio sigurnosnog tima plovila. Vlastima smo pružili brzu pomoć i ostajemo im na raspolaganju za svaku daljnju suradnju - stoji u njihovoj izjavi.

Teške optužbe za etničko čišćenje

Europski uhidbeni nalog, koji je rezultirao uhićenjem u Italiji, temelji se na istrazi pokrenutoj prošle godine protiv osoba povezanih s paravojnim postrojbama. Prema dokumentaciji hrvatskih vlasti, Babić je kao pripadnik milicije tzv. SAO Krajine sudjelovao u operacijama etničkog čišćenja koje su dovele do ubojstava i prisilnog raseljavanja tisuća civila nesrpske nacionalnosti.

Osim Hrvatske, Babića traže i vlasti u Srbiji, i to zbog ubojstva starijeg, bolesnog i nepokretnog srpskog civila. Navodno ga je usmrtio iz kalašnjikova jer zbog bolesti nije mogao poslušati njegovu naredbu. Te se optužbe poklapaju s ranijim istragama Međunarodnog kaznenog suda, koji je takve akcije okarakterizirao kao dio udruženog zločinačkog pothvata s ciljem stvaranja etnički homogenih teritorija. Sudski postupak sada ulazi u fazu odlučivanja o izručenju, a talijanski sudovi će donijeti konačnu odluku o tome hoće li Milan Babić biti predan Hrvatskoj kako bi mu se sudilo za teške zločine za koje ga se tereti.