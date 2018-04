"Krugovi kod Dugog otoka su ostaci pisti za leteće tanjure"

Neosporno je da postoje vanzemaljske civilizacije. Neosporno je isto tako da su one utjecale na čovječanstvo, na našu civilizaciju. Vanzemaljci su mijenjali svijet pa čak pomogli čovjeku da se razvije, priča nam najpoznatiji hrvatski ufolog Stjepan Zvonarić.

Širom svijeta postoje skupine ljudi koji vjeruju u vanzemaljske civilizacije i paranormalne pojave. Česte su snimke letećih tanjura, a još češći su tzv. krugovi koje su u poljima navodno ostavile paranormalne letjelice.

Ovakva vjerovanja nisu zaobišla niti Hrvatsku, a jedan od predvodnika ufologije u Hrvatskoj je Stjepan Zvonarić koji je gotovo cijelu karijeru posvetio paranormalnim pojavama pa čak i otvorio muzej u mjestu Kravarsko.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Međutim, ne bavi se previše krugovima u žitu jer kaže kako u Hrvatskoj ima i većih dokaza vanzemaljske prisutnosti.

- Krugovi u žitu su puno češći u Velikoj Britaniji i ostatku svijeta. Kod nas je bilo nekoliko pojava u Međimurju, ali nije to bilo ništa ozbiljno. Kod nas recimo imate krugove u Jadranu u blizini Dugog otoka. To su vjerojatno ljudi prije 20.000 godina stvarali slijetne piste za leteće tanjure.

Foto: Google Maps

No, najveće zanimanje privlači pravi dokaz da je i kod nas bilo vanzemaljaca jest Paški trokut - kaže Zvonarić pokazujući nam fotografije istraživanja koje je radio.

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it

Paški trokut se inače nalazi na kamenitom prostoru u blizini Novalje na otoku Pagu. Kamen je na tom području skoro narančaste boje, ali na jednom dijelu u obliku trokuta je kamen bijeli. To područje je odmah privuklo pozornost ufologa koji su trokut objasnili kao otisak letjelice.

No, Zvonarić kaže kako je utvrdio da se ne radi o pravom otisku letjelice koji ostaje pri slijetanju nego o otisku koji ostaje zbog luminancije tj. zbog velike izloženosti svjetlu.

- Čim sam došao 1999. godine na to mjesto otkrio sam kako tu nije sletio brod jer je površina bila neravna. Da je brod sletio, ostao bi ravan otisak. Utvrdio sam tada da bi se otisak mogao otkriti uz pomoć UV svjetla - kaže Zvonarić koji nam je na minijaturnom modelu trokuta demonstrirao što je otkrio. Donio je ploču sa kamenjem kakvo se nalazi i na području Paškog trokuta.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Svjetlije kamenje je poredao u oblik trokuta, a tamnije kamenje okolo. Potom je ugasio svjetlo, a upalio lampu sa ultraljubičastim svjetlom. Pod takvom lampom, tamno kamenje nije se vidjelo, ali je svjetlije kamenje svijetlilo crveno poput vatre.

- Evo vidite. Ovo kamenje je potpuno istog kemijskog sastava, a drugačije se ponašaju. Tako je nastao i Paški trokut. Tanjur u obliku trokuta nije sletio tamo, ali je zbog svoje svjetlosti ostavio otisak - kaže Zvonarić koji nam je potom objasnio kako osim svjetlosti leteći tanjuri ostavljaju otisak zbog antigravitacije.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Uveo nas je u paviljon svojeg muzeja gdje je na sredini stajala čudnovata konstrukcija. Stupovi kao nosači i unutra dva rotirajuća diska na osovini.

- To vam je model antigravitacijskog stroja koji pokreće leteće tanjure. Ovo je inače model prema nacrtima Nikole Tesle koji je uz pomoć ovoga htio stvoriti elektranu. Ovaj stroj naime sam sebe pokreće uz pomoć rotacije i elektromagneta. Ne troši nikakvo gorivo - objašnjava Zvonarić i dodaje kako u tome stroj stvara ionizaciju i oko sebe stvara antigravitacijsku zonu te zbog toga levitira.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Antigravitacija zato ostavlja krugove u žitu. Kada se tanjur približi žitu, stabljike jednostavno budu oborene na pod. Zato i jesu uvijek oborene u drugačijem smjeru - dodaje ufolog.

No, nas je zanimalo zašto povijest ne spominje vanzemaljce ako su oni doista tako prisutni svuda oko nas.

- Znanost ne želi da znamo za ovo pa čak niti religija. Da znamo za to, narušilo bi se cijelo naše znanje. Einstein i Darwin bi bili skinuti s pijedestala i otišli bi u povijest. Znanost skriva sve to. Zbog novca se ne žele odreći fosilnih goriva i danas već zastarjelih tehnologija, a antigravitacija je budućnost. Na to je i Tesla upozoravao - tvrdi Zvonarić koji nam je potom pokazao lentu razvoja planeta Zemlje.

'Vanzemaljci su namjerno uništili dinosaure'

Na njoj se vidio nastanak prvih mikroorganizama, pa minijaturnih živih bića pa sve do dinosaura i čovjeka.

- Kako su se razvijale životinje, geni su jednostavno podivljali i nastale su vrste poput dinosaura. Oni su bili preveliki i raširili su se te su opustošili planet. Više nije bilo resursa za manja bića. Vanzemaljci su potom poslali jato kometa zbog čijih su udara i izumrli dinosauri. Uspio sam utvrditi da su svi oni pali na sjevernu hemisferu planete. To se ne može dogoditi slučajno. Vanzemaljci su uništili dinosaure kako bi pomogli sisavcima tj. čovjeku da se razvije jer su trebali ljude - kaže Zvonarić i dodaje kako je jedan od osam kometa pao u sadašnji Gorski kotar.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Na mjestu današnjeg Lokvarskog jezera. Tu je udario komet. I to sam dokazao jer sam pronašao tzv. udarne konuse u stijenama koji se stvore pri udarima kometa - priča ufolog koji kaže kako se kuži u stijene jer je radio prije kao geolog na Institutu za geologiju.

Zvonarić zaključuje kako su vanzemaljci dio naše povijesti još od Feničana i Sumerana za koje tvrdi da su prvi radili slijetne piste za svemirske brodove. No, ističe kako čovječanstvo jednostavno još nije spremno prihvatiti tu izmijenjenu povijest, a znanost ne dopušta da ta izmijenjena povijest izađe na površinu.

- Zamislite kako bi čovječanstvo reagiralo da odjednom sve što ste učili postane laž. Vanzemaljci se zato i skrivaju. Postoje tvrdnje da oni imaju sposobnost promijeniti frekvenciju svoga tijela pa čak i cijele svoje populacije. To ih može učiniti nevidljivima. Zato ćemo ih jako teško otkriti - zaključuje Zvonarić.