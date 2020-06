Krunoslav Jakupčić: 'Mi nismo reagirali na pozive i pritiske državne tajnice Josipe Rimac!'

Predsjednika Uprave Hrvatskih šuma, Krunoslava Jakupčića, 29. svibnja je uhitio Uskok kao osumnjičenika u slučaju 'vjetroelektrane'. Tog je dana, sjećate se, 'pala' i Josipa Rimac, ali i još niz ljudi

<p><strong>Krunoslav Jakupčić</strong> je odmah istog dana pred Uskokom iznio detaljnu obranu; porekao je krivnju te se izjasnio o, kako kaže, pritiscima tada još državne tajnice Josipe Rimac vezano za projekt vjetroelektrane Krš-Pađene. </p><p><strong>Pogledajte video: 'Hobotnica' Josipe Rimac</strong></p><p>Svoju stranu priče Krunoslav Jakupčić je trebao iznijeti u intervjuu za Jutarnji list, no to je na kraju, na savjet odvjetnika, odbio. Umjesto toga, ponudio je svoju reakciju na intervju Milenka Bašića, vlasnika vjetroparka projekta Krš-Pađene i drugooptuženog u aferi vjetroelektrana, za Večernji list. </p><p>Jakupčić <a href="https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/osumnjiceni-direktor-hrvatskih-suma-progovorio-za-jutarnji-ovo-je-moja-istina-o-pozivima-josipe-rimac-rezolutno-smo-odbili-njezine-pritiske/10374226/" target="_blank">u priopćenju za Jutarnji list</a> navodi da Hrvatske šume odbijaju navode predstavnika CEMP-a o bilo kakvom 'reketu' i kočenju investicije. Isto tako, kaže da investitor prilikom izgradnje nije poštivao uvjete te je počinio šumsku štetu'. </p><p>Jakupčić dalje navodi da se investitor oglušio na njihova upozorenja, kao i da su ostali iznenađeni procjenom investitora da će izgradnja potrebnih prometnica stajati oko 29 milijuna kuna 'jer je taj iznos višestruko manji'. </p><p>Uz to, investitor je, stoji u priopćenju, bio dužan platiti naknadu za služnost na šumskom zemljištu u vlasništvu RH u iznosu od šest milijuna kuna, a investitor je to odbijao platiti pri čemu su i vršili pritisak i platili tek u prosincu 2019. godine. </p><p>Zanimljivo, Jakupčić je u priopćenju (koje u cijelosti možete pročitati <a href="https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/osumnjiceni-direktor-hrvatskih-suma-progovorio-za-jutarnji-ovo-je-moja-istina-o-pozivima-josipe-rimac-rezolutno-smo-odbili-njezine-pritiske/10374226/" target="_blank">u Jutarnjem listu</a>) <strong>Josipu Rimac</strong> spomenu tek na samom kraju, ali je spomenuo da je vršila pritisak:</p><p>'Napominjemo kako su Hrvatske šume i njena Uprava u predmetu vjetroelektrane Krš-Pađene postupale pažnjom dobroga gospodara i naplatile iznos od 6 milijuna kuna od tvrtke CEMP po osnovi služnosti i pritom nisu pogodovale nikome, niti su reagirale na pozive i pritiske državne tajnice gospođe Rimac, već upravo suprotno, takve pritiske su rezolutno odbile.'</p>