PRIJAVILI NASILNIKA

Kruži šokantan video nasilja u zagrebačkoj srednjoj školi: ‘J*** mu majku. Koljeno. Još ga udri'

Piše Helena Tkalčević, Luka Safundžić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Canva/ilustracija

Na snimci se vidi i kako jedan učenik drugoga udara koljenom u glavu, a nakon što je pao na tlo, nastavlja ga udarati nogom. Dobio je prijave zbog nasilničkog ponašanja i nanošenja tjelesne ozljede

Šokantan video vršnjačkog nasilja u jednoj zagrebačkoj strukovnoj školi širi se među mladima od prošlog petka. Na njemu se vidi kako se dvojica učenika tuku dok skupina drugih učenika stoji oko njih i navija, a neki i snimaju. U jednom trenutku, jedan od učenika, prima drugoga oko vrata, udara ga koljenom u glavu, pribija na zid, a nastavlja ga udarati nogom u glavu i nakon što je drugi učenik završio na podu.

Prestaje tek kada drugi učenici dolaze do njega i uz povike: "Dosta", odvlače ga od učenika, koji se sklupčao na podu.

"J*** mu majku, koljeno!", "Laaakaaat", "Još ga udri", viču neki učenici koji huškaju učenika na još žešći napad. 

- Učenik koji je udarao drugog učenika na podu u glavu završio je u pritvoru, a učenik na podu je krvario - ispričao nam je izvor upoznat s događajem koji je vidio snimku.

Kaže nam i kako je u toj školi to jako čest slučaj, gotovo svaki tjedan izbije neka tučnjava zbog netrepeljivosti učenika jednih prema drugima. Najviše takvih međuvršnjačkih tučnjava, govori, izbije u dvorištu škole te na stanici za ZET-a.

Bilo je i slučaja gdje su učenici škole napadali vozače ZET-a i udarali po autobusu, a nerijetko bude i nasilja nad stranim radnicima kada dostavljaju hranu u školu.

Iz zagrebačke policije potvrdili su nam da su upoznati s događajem.

- Nakon zaprimljene dojave 7. studenoga, policijski službenici odmah po saznanju žurno su poduzeli sve mjere i radnje iz svoje nadležnosti, a u navedenom sukobu, utvrđeno je, jedan je maloljetnik lakše ozlijeđen. Po dovršetku kriminalističkog istraživanja, maloljetni počinitelj je zbog počinjenih kaznenih djela predan pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava zbog sumnje da je počinio kaznena djela nasilničkog ponašanja i tjelesne ozljede na štetu ozlijeđenog maloljetnika, podnesena je Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu. S obzirom da su sudionici događaja maloljetne osobe, radi njihove zaštite nismo u mogućnosti davati dodatne podatke - odgovorili su na naš upit iz zagrebačke policije.

Za komentar smo poslali upit i školi u kojoj se sve dogodilo, a njihov odgovor ćemo objaviti kad ga dobijemo.

