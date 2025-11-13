Užas ispred zagrebačke škole: 'Bokserom su pretukli sina (10), prijetili su mu da će ga ubiti!'

Maloljetni dječak brutalno je napadnut u srijedu, 12. studenog oko 15 sati na školskom igralištu u Novom Zagrebu. Kako je otkrila majka napadnutog dječaka za Večernji, napadač je "više puta udario dijete po tijelu i glavi, nanijevši mu vidljive ozljede, modrice, ogrebotine te ga je gušio za vrat".

- Nanio mu je gnječnoreznu ranu sluznice usta oko 3 cm s unutarnje strane lijevog kuta usana te malenu gnječnoreznu ranu kože s lateroinferiorne strane (vanjske) lijevog kuta usana. Sinu su stavili dva šava s unutarnje strane - stoji u poruci.

Dječak je u iskazu u policijskoj postaji izjavio da ga je vjerojatno udario bokserom. Majka navodi da je "odgovornost na osobi koja je djetetu dala bokser".

- Iz ovog izlazi da neka djeca ulaze u školu sa hladnim oružjem. Sin ima i ozljede koje odgovaraju upotrebi boksera. Također tijekom napada i tučnjave napadač je izgovorio riječi: "Šta je p**** ti materina!",a drugi napadač :"Ubit ću te do smrti!" - navodi.

Majka napadnutog dječaka istaknula je da se radi o prijetnjama smrću, koje su kod njezinog sina, a kasnije i obitelji izazvale strah i uznemirenost.

- Dijete je pregledano i zbrinuto, te zašiveno u Klinici za dječje bolesti Zagreb, s tim da ga je prije hitna služba pregledala u stanu gdje živi. Policija je također obavještena, također i u stanu, te je izjava sastavljena i u obradi je. Iz ovo svega izlazi da su sinu nanijete tjelesne ozljede i prijetnje smrću. Sin neće sutra pohađati školu iz straha i bolova koje trenutno ima - stoji u poruci.

24sata poslao je upit zagrebačkoj policiji. Ravnateljica škole otkrila je za Večernji da učenicima slijedi prijava svim institucijama.

- Dobila sam tu informaciju jutros, radim na tome. Ići će mjera učenicima, prijava svim institucijama. Treba reći da su u slučaj uključeni i učenici druge škole - rekla je kratko ravnateljica.