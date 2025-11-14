Noć užasa u Kijevu. Bombe padale na škole i bolnice. Poginula trudnica, 24 ranjenih

Rusija je tijekom noći s 13. na 14. studenoga izvela veliki zračni napad na Kijev, zasuvši glavni grad stotinama dronova i više projektila. Jedan čovjek je poginuo, a najmanje 24 ljudi je ozlijeđeno, izvijestili su dužnosnici. Pet ozlijeđenih je hospitalizirano, uključujući trudnicu.

Prema novinarima Kyiv Independenta na terenu, nekoliko eksplozija zabilježeno je u Kijevu oko 00:45 po lokalnom vremenu. Dva dodatna vala eksplozija uslijedila su između 1:00 i 1:30.

Foto: Vladyslav Musiienko

"Rusi gađaju stambene zgrade," upozorio je voditelj Kijevske gradske vojne uprave Timur Tkačenko usred napada. "Mnoge stambene zgrade širom Kijeva pogođene su, u gotovo svim gradskim četvrtima," dodao je.

Najmanje jedanaest višekatnica u gradu pogođeno je tijekom noćnog napada, rekao je kijevski gradonačelnik Vitalij Kličko.

Spasitelji su evakuirali više od 40 ljudi iz pogođenih zgrada, objavila je Državna služba za hitne situacije Ukrajine. Agencija je izvijestila o napadima, požarima i evakuacijama u stambenim zgradama u četvrtima Podilski, Dniprovski, Desnjanski, Solomjanski, Svjatošinski i Obolonski.

Foto: Vladyslav Musiienko

U višekatnici u četvrti Desnjanski izbio je požar na 5.–8. katu, pri čemu je jedna osoba poginula. Ukrajinci navode da se radi o trudnici. Napadi su također oštetili bolnicu, školu i drvene objekte sportskog kompleksa, izvijestila je Državna služba za hitne situacije.

Kličko je rekao da su u napadima oštećeni dijelovi gradske mreže daljinskog grijanja. Hitne službe procjenjuju razmjere štete. Novinari Kyiv Independenta izvijestili su o nestancima struje u nekoliko gradskih četvrti tijekom napada.

Foto: Gleb Garanich

Dok su u Kijevu gorjele zgrade, ukrajinsko Zrakoplovstvo prijavilo je valove dronova koji su ciljali središnje, južne i istočne regije zemlje. Skupine za nadzor izvijestile su da je više od 120 dronova i mamaca bilo usmjereno prema glavnom gradu. Deseci krstarećih i balističkih projektila također su lansirani prema različitim regijama Ukrajine, navelo je Zrakoplovstvo.

U Kijevskoj oblasti šest je osoba ozlijeđeno u noćnom napadu, uključujući jedno dijete, rekao je guverner Mikola Kalašnik. Četiri su osobe hospitalizirane zbog posjekotina, opeklina i ozljeda glave. Sedmogodišnji dječak zadobio je ozljedu lica i dobio medicinsku pomoć.

Kuće, skladišta, industrijski objekti i automobili u regiji također su pogođeni napadom, izvijestio je Kalašnik.

Protuzračna obrana djeluje u glavnom gradu, izvijestili su dužnosnici. Za cijelu zemlju izdana su upozorenja na zračni napad zbog prijetnje raketnog udara.

Rusija redovito izvodi velike napade na ukrajinske gradove od početka Moskvinog sveobuhvatnog napada na Ukrajinu u veljači 2022.

Posljednjih mjeseci Moskva je pojačala napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu u pokušaju da zemlju gurne u još jednu tešku zimu.