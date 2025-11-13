Obavijesti

Nordijske i baltičke zemlje obećale vojnu pomoć Ukrajini od 500 milijuna dolara

Nordijske i baltičke zemlje objavile su u četvrtak da će dati 500 milijuna američkih dolara pomoći Ukrajini putem programa za kupnju američkog oružja za tu zemlju koji su uspostavili Washington i NATO.

Taj iznos bit će namijenjen kupnji vojne opreme i streljiva putem programa PURL, navodi se u zajedničkom priopćenju koje potpisuju Finska, Danska, Estonija, Island, Litva, Latvija, Norveška i Švedska.

Taj mehanizam, koji omogućuje kupnju američke vojne opreme za Ukrajinu, u srpnju su pokrenuli američki predsjednik Donald Trump i glavni tajnik NATO-a Mark Rutte.

"Ovaj zajednički angažman da se pridonese inicijativi PURL dodatno će osnažiti angažman nordijskih i baltičkih zemalja u cilju pružanja pomoći Ukrajini", rekao je finski ministar obrane Antti Hakkanen.

"Ruska vojna agresija dugoročna je prijetnja europskoj sigurnosti, transatlantskoj zajednici i međunarodnom poretku zasnovanom na pravilima", navodi se u zajedničkom priopćenju. "Nećemo dopustiti da se to dogodi."

