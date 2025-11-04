Krv u Sudanu se vidi iz svemira. Skoro 400.000 ljudi na rubu gladi, tisuće mrtvih i nestalih

Glad je izbila u dvije regije ratom razorenog Sudana, uključujući veliki grad u Darfuru gdje divljaju paravojni borci, izjavila je u ponedjeljak globalna skupina za praćenje gladi, dok je rat stvorio najveću humanitarnu katastrofu na svijetu.

Integrirana klasifikacija faza sigurnosti hrane (IPC), vodeće međunarodno tijelo za pitanja gladi, objavila je da je glad potvrđena u El-Fasheru u Darfuru i gradu Kadugli u pokrajini Južni Kordofan. Dvadeset drugih područja u Darfuru i Kordofanu, gdje su se sukobi posljednjih mjeseci pojačali, također su u opasnosti od gladi, navodi IPC.

Foto: Mohammed Jamal

El-Fasher je bio pod opsadom paravojnih Snaga za brzu potporu (RSF) 18 mjeseci, što je prekinulo dotok hrane i drugih potrepština desecima tisuća ljudi. Prošlog tjedna borci RSF-a zauzeli su El-Fasher te, prema izvješćima, pokrenuli napade u kojima su ubijene stotine ljudi, iako je razmjer nasilja nejasan zbog loših komunikacija.

Grad Kadugli također je mjesecima pod opsadom RSF-a, s desecima tisuća zarobljenih ljudi, dok paravojna skupina pokušava preuzeti više teritorija od svog rivala, sudanske vojske.

Izuzetno visoke razine pothranjenosti

Rat je rastrgao Sudan od travnja 2023. godine. Prema podacima Ujedinjenih naroda, ubijeno je više od 40.000 ljudi, no humanitarne organizacije tvrde da bi stvarni broj mogao biti višestruko veći. Sukobi su natjerali više od 14 milijuna ljudi da napuste svoje domove i potaknuli izbijanje bolesti.

Najnovije izvješće IPC-a navodi da su El-Fasher i Kadugli doživjeli „potpuni kolaps sredstava za život, glad, izuzetno visoke razine pothranjenosti i smrt“.

Glad se službeno proglašava u područjima gdje broj smrtnih slučajeva uzrokovanih pothranjenošću doseže najmanje dvije osobe, ili četvero djece mlađe od pet godina, na 10.000 stanovnika; gdje najmanje petina stanovništva ili kućanstava ozbiljno oskudijeva hranom i suočava se s glađu; te gdje najmanje 30 posto djece mlađe od pet godina pati od akutne pothranjenosti prema omjeru težine i visine.

IPC je glad potvrdio samo nekoliko puta, a najnoviji slučaj bio je ranije ove godine na sjeveru Gaze, usred izraelske kampanje protiv Hamasa. Glad je također potvrđena u Somaliji 2011. godine te u Južnom Sudanu 2017. i 2020. godine.

IPC je ranije proglasio glad na pet lokacija u Sudanu. Tri su bila velika izbjeglička kampa u blizini El-Fashera, koja su se ispraznila kako su snage RSF-a napredovale, a većina ljudi pobjegla je u El-Fasher ili obližnje gradove. Ostale lokacije bile su u dijelovima pokrajina Južni i Zapadni Kordofan, koje su u međuvremenu također pale u ruke RSF-a.

Foto: El Tayeb Siddig

Novo izvješće upozorava da su gradovi u blizini El-Fashera, uključujući Tawilu, Melit i Tawishu, u opasnosti od gladi.

Prema izvješću, do rujna je oko 375.000 ljudi u Darfuru i Kordofanu bilo gurnuto u stanje gladi, dok se još 6,3 milijuna ljudi diljem Sudana suočava s ekstremnim razinama gladi.

Paravojska se fokusira na Darfur

Otkako je sudanska vojska početkom ove godine ponovno preuzela glavni grad Khartoum, RSF je usmjerio pozornost na zapadni Darfur i pokušava zauzeti Kordofan kako bi osigurao opskrbne linije prema središtu zemlje.

Organizacija Save the Children objavila je u rujnu da su zalihe hrane u Kadugliu nestale, te da su se borbe ondje pojačale.

Drugi grad u Kordofanu, Dilling, navodno je doživio iste uvjete kao Kadugli, no IPC ondje nije proglasio glad zbog nedostatka podataka, navodi se u novom izvješću.

Foto: Mohamed Jamal

Diljem Sudana, IPC je izvijestio da je više od 21 milijun ljudi, odnosno 45% stanovništva, suočeno s akutnom nesigurnošću hrane do rujna — što predstavlja pad od 6% u odnosu na prethodno izvješće koje je obuhvaćalo razdoblje od prosinca 2024. do svibnja ove godine.

Pad se pripisuje smanjenju sukoba i poboljšanom humanitarnom pristupu u Khartoumu, susjednoj pokrajini Gezira i istočnoj pokrajini Sennar, nakon što je vojska ponovno uspostavila kontrolu nad Khartoumom i Gezirom, omogućivši povratak više od milijun raseljenih osoba svojim domovima.

IPC je pozvao na prekid vatre kao jedinu mjeru koja „može spriječiti daljnje gubitke života i pomoći u suzbijanju ekstremnih razina akutne nesigurnosti hrane i akutne pothranjenosti.“