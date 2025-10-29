Obavijesti

SUDAN

Strah od novog genocida u Darfuru. Hoće li se ponoviti strašno istrebljenje kao 2005?

Piše Filip Sulimanec,
Strah od novog genocida u Darfuru. Hoće li se ponoviti strašno istrebljenje kao 2005?
Foto: Mohammed Jamal

Više od godinu dana paravojne Snage za brzu potporu (RSF) opsjedale su El Fašer, posljednju veliku prepreku njihovu preuzimanju kontrole nad Darfurom. RSF nastoji uspostaviti paralelnu vlast u regiji, a od travnja 2023. bori se za prevlast nad Sudanskim oružanim snagama (SAF). Procjene govore da je zbog sukoba poginulo više od 150 000 ljudi, dok je dodatnih 14 milijuna raseljeno iz svojih domova.

Displaced people, who fled from al-Fashir, spend time at a camp in Tawila
Foto: Mohammed Jamal

Šef sudanske vojske Abdel Fattah al-Burhan, koji je ujedno i de facto šef države, priznao je da su pobunjenici zauzeli El Fašer. U televizijskom obraćanju u ponedjeljak izjavio je da su se njegove trupe povukle iz grada zbog razaranja i sustavnog ubijanja civila.

Justin Lynch, istraživač Sudana i izvršni direktor organizacije Conflict Insights Group koja se bavi analizom podataka i praćenjem sukoba, rekao je za CNN da zauzimanje El Fašera od strane RSF-a označava „početak onoga čega se bojimo – masakra civila.“

Prema riječima Toma Fletchera, humanitarnog čelnika Ujedinjenih naroda, stotine tisuća civila i dalje su zarobljene u El Fašeru, bez hrane i zdravstvene skrbi. Dodao je da su putevi za bijeg blokirani usred „intenzivnog granatiranja i kopnenih napada“ koji su „zahvatili cijeli grad.“

Strašna 2005.

Genocid u Darfuru bio je sustavno ubijanje etničkih naroda Darfura tijekom Rata u Darfuru. Genocid, koji je proveden nad pripadnicima etničkih skupina Fur, Masalit i Zaghawa, naveo je Međunarodni kazneni sud (ICC) da optuži nekoliko osoba za zločine protiv čovječnosti, silovanje, prisilno preseljenje i mučenje. Procjenjuje se da je između 2003. i 2005. godine ubijeno oko 200 000 ljudi.

Prema drugim izvorima, između 2003. i 2008. sukob je rezultirao s oko 300 000 civilnih žrtava i približno 2,7 milijuna raseljenih osoba.

