Krvavi napad u Poreču: Nožem i sjekirom napao je člana obitelji i teško ga ozlijedio. U zatvoru je

Županijsko državno odvjetništvo u Puli - Pola provelo je prvo ispitivanje 39-godišnjeg hrvatskog državljanina osumnjičenog za niz teških kaznenih djela, uključujući pokušaj teškog ubojstva, pokušaj nanošenja teških tjelesnih ozljeda te prijetnje. Nakon ispitivanja doneseno je rješenje o provođenju istrage, a sudac istrage Županijskog suda u Puli-Pola odredio mu je istražni zatvor.

Prema priopćenju tužiteljstva, postoji osnovana sumnja da je muškarac 24. kolovoza 2025. godine, u večernjim satima, na području Poreča, uputio prijetnje trojici članova svoje obitelji. Nakon toga fizički je nasrnuo na jednog od njih koristeći nož i sjekiru, a u sukobu je ozlijedio još jednog člana obitelji. Ujedno je uputio prijeteće riječi i prema dvoje susjeda koji su svjedočili događaju. Smrtnog ishoda nije bilo zahvaljujući brzoj medicinskoj intervenciji.

Državno odvjetništvo je nakon ispitivanja podnijelo prijedlog sucu istrage za određivanje istražnog zatvora, navodeći opasnost da bi osumnjičeni mogao utjecati na svjedoke ili ponoviti kazneno djelo. Sudac istrage prihvatio je prijedlog i odredio pritvor po obje zakonske osnove.