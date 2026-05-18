Krvoproliće u San Diegu: Troje ubijenih, tinejdžeri osumnjičeni za napad pronađeni su mrtvi

Troje ljudi ubijeno je u pucnjavi ispred Islamskog centra u San Diegu, najveće džamije u toj kalifornijskoj regiji, dok su dvojica osumnjičenih pronađena mrtva nedaleko od mjesta događaja, potvrdila je policija. Šef policije San Diega Scott Wahl opisao je niz dramatičnih događaja koji su se odvijali na nekoliko lokacija u gusto naseljenom dijelu grada. Prva dojava o aktivnom napadaču u džamiji zaprimljena je u 11.43 sati, a policajci su na mjesto stigli u roku od četiri minute. Po dolasku su ispred Islamskog centra pronašli tri ubijene osobe. FBI je potvrdio da su sve žrtve odrasli muškarci, a među njima je bio i zaštitar koji je radio na osiguranju objekta, javlja CNN.

Istodobno su zaprimljene dojave o dodatnoj pucnjavi nekoliko ulica dalje. Policija je ondje pronašla vrtlara na kojeg je pucano, no nije pogođen i prošao je bez ozljeda.

Ubrzo nakon toga policajci su locirali dvojicu osumnjičenih, koji su pronađeni mrtvi u automobilu. FBI je izvijestio da je riječ o tinejdžerima, a prema prvim informacijama, obojica su preminula od rana koje su si sami zadali vatrenim oružjem.

Motiv napada i sve okolnosti pucnjave još se istražuju, a u istragu je uključen i FBI. Budući da su žrtve ubijene ispred džamije, policija slučaj trenutačno vodi kao mogući zločin iz mržnje.

- Smatramo da bi moglo biti riječ o zločinu iz mržnje, dok se ne pokaže suprotno - rekao je šef policije Wahl.

Nakon napada područje oko Islamskog centra bilo je pod snažnim osiguranjem policije i specijalnih postrojbi SWAT-a, a na terenu su bile i vatrogasne te hitne službe. Iz okolnih škola evakuirana su djeca, dok je pet škola u sustavu San Diego Unified bilo privremeno zatvoreno iz sigurnosnih razloga.

Evakuirana je i škola koja djeluje unutar Islamskog centra, no potvrđeno je da među učenicima nema ozlijeđenih.

Gradonačelnik San Diega Todd Gloria objavio je da je u stalnom kontaktu s policijom i da hitne službe aktivno rade na zaštiti stanovnika i osiguravanju područja. O situaciji je izviješten i ured kalifornijskog guvernera Gavina Newsoma, koji je zahvalio svim službama na brzoj reakciji.

Islamski centar u San Diegu najveća je džamija u okrugu i nalazi se u četvrti Clairemont. U sklopu kompleksa djeluje i škola Al Rashid, koja nudi nastavu arapskog jezika, islamskih studija i Kurana. Prema službenim podacima, centar osim vjerskih aktivnosti surađuje i s drugim zajednicama te sudjeluje u humanitarnim i društvenim projektima.