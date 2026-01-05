Obavijesti

News

Komentari 1
NISU OTKRILI DETALJE

Kuba kaže da su 32 njezina državljana ubijena u američkoj akciji protiv Nicolasa Madura

Piše HINA.,
Čitanje članka: < 1 min
Kuba kaže da su 32 njezina državljana ubijena u američkoj akciji protiv Nicolasa Madura
Foto: VIDEO OBTAINED BY REUTERS

Vlada nije iznijela pojedinosti osim da su ubijeni bili pripadnici kubanske vojske i obavještajnih službi.

Kubanska vlada objavila je u nedjelju da su njezina 32 državljana ubijena u američkoj akciji u Venezueli u kojoj je uhićen predsjednik Nicolas Maduro radi suđenja u SAD-u.

Havana kaže da su 5. i 6. siječnja zbog toga proglašeni danima žalosti.

IZ MINUTE U MINUTU: Trump prijeti Kolumbiji: 'Vodi ih bolesnik, neće dugo'. Bacio oko na Grenland, dobio brzi odgovor
Trump prijeti Kolumbiji: 'Vodi ih bolesnik, neće dugo'. Bacio oko na Grenland, dobio brzi odgovor

Vlada nije iznijela pojedinosti osim da su ubijeni bili pripadnici kubanske vojske i obavještajnih službi.

"Naši sunarodnjaci su dostojanstveno i herojski ispunili svoju dužnost i pali nakon žestokog otpora u izravnoj borbi s napadačima ili u bombardiranju objekata", stoji u priopćenju.

RASPRAVLJAT ĆE DANAS Legalnost američke akcije uhićenja Madura u fokusu UN-a
Legalnost američke akcije uhićenja Madura u fokusu UN-a

Kuba je pomagala u osiguranju Madura otkako je došao na vlast, no ne zna se koliko je Kubanaca čuvalo predsjednika Venezuele kada su poginuli ili stradali na drugim mjestima.

Madura (​63) i njegovu suprugu Ciliju Flores američke su snage zarobile u subotu u Caracasu i prebacile u SAD. Maduro se nalazi u pritvoru u New ‍Yorku gdje čeka pojavljivanje pred sudom u ponedjeljak.

U SAD-u je 2020. optužen za narko-terorizam, što on uporno poriče.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Horor scene iz Zagreba! Zaštitar brutalno pretukao mladića? Širi se snimka, a javila se i policija
UZNEMIRUJUĆ SADRŽAJ

Horor scene iz Zagreba! Zaštitar brutalno pretukao mladića? Širi se snimka, a javila se i policija

'Na mjestu događaja zatekli smo ozlijeđenog muškarca, dok se napadač udaljio u nepoznatom smjeru. U tijeku je kriminalističko istraživanje', rekli su nam iz policije
Upaljeni meteoalarmi, javila se i Civilna zaštita: Stiže opasno vrijeme u ovaj dio Hrvatske
PRIPREMITE SE

Upaljeni meteoalarmi, javila se i Civilna zaštita: Stiže opasno vrijeme u ovaj dio Hrvatske

U ponedjeljak je oblačno, na Jadranu kiša, u unutrašnjosti i snijeg te novi snježni pokrivač, osobito u istočnoj i Gorskoj Hrvatskoj...
Zastupnici u 2025. potrošili više od 'milju' eura iz proračuna mimo plaća: Evo tko je na vrhu..
IMA SE, MOŽE SE

Zastupnici u 2025. potrošili više od 'milju' eura iz proračuna mimo plaća: Evo tko je na vrhu..

U troškovima je sudjelovalo 130 od 150 zastupnika. Njih 20 u 2025. godini nije imalo nikakvih dodatnih troškova, a mahom se radi o zastupnicima koji žive u Zagrebu ili njegovoj bližoj okolici.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026