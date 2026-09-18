Kuba ponovno ostala bez struje: Milijuni ljudi ostali u mraku

Kubanska elektroenergetska mreža u petak je ponovno u potpunosti pala, priopćilo je njezino ministarstvo energetike, čime je nestalo struje diljem otočne države s oko devet milijuna stanovnika.

Zastarjeli kubanski sustav električne energije pod velikim je pritiskom zbog nestašice goriva, propadajuće infrastrukture i naftne blokade koju su nametnule Sjedinjene Države, piše Reuters.

Čak i kad je nacionalna mreža u funkciji na otoku su česte redukcije struje.

France Presse piše da je riječ o sedmom padu mreže na Kubi od početka ove godine.