U petak je cijela kubanska elektroenergetska mreža ponovo kolabirala, uzrokujući velike probleme s opskrbom strujom za stanovnike koji se bore s čestim redukcijama.
Novi potpuni kolaps
Kuba ponovno ostala bez struje: Milijuni ljudi ostali u mraku
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Kubanska elektroenergetska mreža u petak je ponovno u potpunosti pala, priopćilo je njezino ministarstvo energetike, čime je nestalo struje diljem otočne države s oko devet milijuna stanovnika.
Zastarjeli kubanski sustav električne energije pod velikim je pritiskom zbog nestašice goriva, propadajuće infrastrukture i naftne blokade koju su nametnule Sjedinjene Države, piše Reuters.
Čak i kad je nacionalna mreža u funkciji na otoku su česte redukcije struje.
France Presse piše da je riječ o sedmom padu mreže na Kubi od početka ove godine.
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