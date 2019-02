'Kucnuo je trenutak za akciju, Amerika će prijeći na djela...'

Međunarodni pritisak na venezuelskog predsjednika Nicolasa Madura raste u nedjelju nakon dana nasilja na granicama s Brazilom i Kolumbijom koje je dao zatvoriti da spriječi dostavu humanitarne pomoći Sjedinjenih Država, a one su najavile da će 'prijeći na djela'.

- Sjedinjene Države prijeći će na djela protiv onih koji se protive mirnoj obnovi demokracije u #Venezueli. Sada je kucnuo trenutak za akciju kako bi se namirile potrebe očajnog venezuelskog naroda - napisao je na Twitteru američki državni tajnik Mike Pompeo.

Vojska odana Maduru u subotu je blokirala konvoje humanitarne pomoći na graničnim prijelazima iz Kolumbije u Venezuelu i Brazil rabeći suzavac i gumene metke te je ubila dvoje prosvjednika, od kojih je jedan četrnaestogodišnji dječak, objavila je nevladina udruga Foro Penal, protivnica Madura.

The U.S. condemns the attacks on civilians in #Venezuela perpetrated by Maduro’s thugs. These attacks have resulted in deaths and injuries. Our deepest sympathies to the families of those who have died due to these criminal acts. We join their demand for justice. #EstamosUnidosVE pic.twitter.com/YW7hE3y1Ll