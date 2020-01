Kujundžić i žena povlaštenim kreditom kupili su drugu kuću

Sve je razvidno iz priopćenja koje sam poslao. Nemam više ništa dodati. Sa zahvalnošću i poštovanjem, Milan Kujundžić.

Tako nam je odgovorio HDZ-ov ministar zdravstva kad smo ga zamolili za dodatna pojašnjenja o njegovoj imovini. Iako tvrdi da je sve objasnio u priopćenju, to i nije točno.

Kujundžić je u najblažu ruku zaboravio napisati niz stavki u svoju imovinsku karticu. Ali ni to nije sve. Nije nam objasnio ni kako je njegova supruga dobila kredit od samo dva posto kamate, ali i zašto je debelo podcijenio i luksuznu nekretninu u kojoj živi sa suprugom.

Ministar je upao u ozbiljne probleme objašnjavajući podrijetlo svoje imovine jer to jednostavno nije evidentirao u imovinskoj kartici, što je po zakonu morao. Ali to je tek dio problema. S njim je razgovor najavio na tu temu i premijer Andrej Plenković, a kako je Kujundžić već jedva izbjegao smjenu, pitanje je hoće li ovaj slučaj preliti čašu Plenkovićeva strpljenja i hoće li mu se ovaj put fotelja ozbiljno zaljuljati.

Povlašteni kredit

Sve je počelo u ponedjeljak, kad je portal Telegram prvi objavio priču da je Tatjana Kujundžić, ministrova supruga, kupila krajem prošle godine kuću u zagrebačkoj četvrti Ravnice. Ukupno 288 četvornih metara s okućnicom platila je 1,46 milijuna kuna.

Tatjana Kujundžić je inače poduzetna u građevinarstvu, prije je vodila građevinsku tvrtku, s kojom je i sagradila zgradu u kojoj sad žive.

Foto: MArko Prpić/PIXSELL Kujundžić je ispoštovao zakonsku odredbu i prijavio da je supruga kupila kuću. Ali sve ostalo je u najmanju ruku čudno. Supruga je digla kredit od 750.000 kuna, što je nešto više od pola potrebnog iznosa. Kamata na stambeni kredit u Privrednoj banci Zagreb joj je tek dva posto.

- Kamate jesu pale za stambene kredite, ali ovo je ispod svih uvjeta koje banke nude. Može se naći kredit s tri posto kamate, ali nitko nema u ponudi s dva posto. U bankama postoje pozicionirani ljudi koji mogu spustiti kamate za posebne klijente, pa je to očito netko učinio za tog korisnika - rekao nam je jedan poznati financijski savjetnik iznimno upoznat s bankarskim uvjetima kreditiranja.

Foto: MArko Prpić/PIXSELL Nije znao o kome je riječ. Kad smo mu rekli da je ministrova supruga, samo se nasmijao i poručio: “Nađite onog u banci koji je potpisao taj kredit, on zna zašto je dobila povlaštenu kamatu”.

Ulaganje za starost

Banke inače ne komentiraju odnos s klijentima. Ali supruga Tatjana je zaposlenica Poliklinike Croatia zdravstveno osiguranja. PBZ i Croatia osiguranje imaju zajedno obvezni mirovinski fond. Tatjana će plaćati 10.000 kuna mjesečno ratu kredita tijekom šest godina.

Ali i Kujundžić nije prijavio otkud ostatak novca, a izvori koje je naveo u priopćenju ne odgovaraju stanju u imovinskoj kartici.

- Mi smo podigli kredit od 100.000 eura u PBZ-u, 55.000 eura platili smo iz ušteđevine koja je na računu u PBZ-u, a 40.000 eura smo privatno posudili od prijatelja. Cijeli život sam radio, stvarao i bio u kreditima. Zaključili smo da bi za mirnu i sigurnu starost bilo dobro investirati u kupnju nekretnine - poručio je Kujundžić u priopćenju.

Možda je to sve i istina, ali ministar to nije naveo u imovinskoj kartici, što mu je zakonska obveza.

Tamo i dalje stoji iznos štednje koji je upisao prije četiri godine, koji je znatno manji i koji nije potrošen. Također, nije naveo ni pozajmicu od 40.000 eura (oko 300.000 kuna) iako mu je i to bila zakonska obveza. Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa će zbog toga provjeriti, u okviru svojih ovlasti, je li Kujundžić sve uredno prijavio.

Foto: Tomislav Miletić/Pixell Inače, Kujundžićima će trebati još deseci tisuća kuna da kupljenu kuću urede. Bivši vlasnik nam je rekao da je potrebna renovacija, a on za to nije imao vremena i novca te se ne planira vraćati u Hrvatsku. Otkud će doći ti novci? Kujundžić nam nije odgovorio na to pitanje. Ali ni to nije sve. Radeći ovu priču, novinari Telegrama su naišli na službene procjene banaka za ministrovu nekretninu u kojoj živi i koju je procijenio na 900.000 kuna.

Afera sa stanovima

Riječ je troetažnom, peterosobnom stanu površine 132 kvadrata s dvojnom garažom, vrtom od 178 kvadrata te dvije terase u prizemlju i potkrovlju. U biti je to pola manje stambene zgrade. PBZ je za spomenuti kredit njegovoj supruzi tu nekretninu procijenio na 2,1 milijun kuna. Kujundžić je odgovorio Telegramu da je vrijednost kuće unesena prije tri i pol godine.

- Iznos od 900 tisuća kuna unesen je u imovinsku karticu sukladno konzultiranju vještaka prije tri i pol godine, dok je procjena PBZ-a učinjena nedavno, a riječ je o istom objektu bez promjena - poručio je ministar.

Ali kako je bilo više procjena, Telegram je izvukao i onu iz 2010. godine, kad je PBZ procijenio objekt na 2,3 milijuna kuna. OTP banka je pak 2016. godine procijenila istu nekretninu na 1,68 milijuna kuna. Dakle, ministar je i tu definitivno profulao vrijednost i htio se u imovinskoj kartici prikazati skromniji nego što jest.

A tu je još jedna “pogreška”. Ministar je naveo u imovinskoj kartici da je nekretnina u vlasništvu supruge, a u zemljišnim knjigama je upisan i on kao suvlasnik. Dvije zgrade, u kojoj je i taj Kujundžićev stan, bile su predmet rasprave u javnosti i u vrijeme kad su se gradile, a Kujundžić je bio ravnatelj Kliničke bolnice Dubrava.

Foto: 24 sata Supruga Tatjana je tad imala tvrtku Zidni vrt sa suprugom Nevena Mrkše, tadašnjeg zastupnika Olympusa za Hrvatsku. Mrkše u istoj zgradi imaju stan koji su prepisali na djecu. Neurolog Željko Klisović je te 2008. sve prijavio i Uskoku i javnosti te tvrdio da je Kujundžić paralelno davao kao ravnatelj milijunske poslove Olympusu.

Kujundžić je takve optužbe odbacio i sve je završilo na tome. Dalija Orešković, bivša predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, kaže “kamo sreće da se radi samo o krivo ispunjenim obrascima”.

- Povjerenstvo nema ovlasti za ispitivanje imovine, i to zaslugom SDP-a. U ovoj državi ne postoji sustav koji bi mogao prevenirati korupciju i koji bi imao učinkoviti sustav kontrole. Dužnosnici rade u javnom sektoru i imaju imovinu koju ne mogu opravdati. To je sustavni problem koji ne žele promijeniti ni SDP ni HDZ - zaključila je.