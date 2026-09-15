Kultura za sve! U Bedenici i Zelini dvije godine besplatnih radionica za sve generacije

„Inkluzivna Kulturama“ projekt je koji će u sljedeće dvije godine donijeti niz besplatnih kulturnih i umjetničkih programa za djecu i mlade, osobe s invaliditetom te osobe starije od 55 godina s područja Svetog Ivana Zeline i Općine Bedenica, ukupno je vrijedan 247. 000 eura. Cilj projekta je kulturu učiniti dostupnijom onima koji se zbog financijskih, prostornih, prometnih ili drugih prepreka rjeđe uključuju u kulturne sadržaje, navodi Grad Sveti Ivan Zelina u čijem je multifunkcionalnom centru za prevenciju projekt predstavljen.

U aktivnosti će biti uključeno 96 pripadnika ciljanih skupina, a planirana su 23 seta kulturnih i umjetničkih radionica iz područja književnosti, vizualne i likovne umjetnosti, filma, dramske umjetnosti, kulturne baštine i plesa.

Program donosi sadržaje za različite generacije, interese i sposobnosti. Sudionike očekuju male škole glagoljice i animiranog filma, radionica Kultura i umjetnost Italije, Dramska klinika, Čitateljski klub i tečajevi fotografije.

Provodit će se i radionice digitalnog crtanja, plesne radionice, izrada društvenih igara, art-terapijske radionice, umjetničke radionice za odrasle i mlađe, keramičarske i filmske radionice.

Poseban naglasak stavljen je na aktivno sudjelovanje – cilj nije samo promatrati kulturu, nego je stvarati, istraživati i doživjeti.

Jedna od posebnosti projekta je što brojne radionice završavaju izletima, posjetima festivalima, kazalištima, kinima i izložbama.

Nositelj projekta je Gradska knjižnica Sveti Ivan Zelina, dok su partneri Grad Sveti Ivan Zelina, Udruga „Srce“ te Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Sveti Ivan Zelina.

Projekt traje 24 mjeseca, a njegova ukupna vrijednost iznosi 247.084 eura, uz bespovratno financiranje. Financira ga Europska unija iz Europskog socijalnog fonda plus (ESF+).