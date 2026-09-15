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Kultura za sve! U Bedenici i Zelini dvije godine besplatnih radionica za sve generacije

Piše HINA,
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Kultura za sve! U Bedenici i Zelini dvije godine besplatnih radionica za sve generacije
Miss7 Zagreb: Radionica izrade tepiha u Looplabu | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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U Bedenici i Svetom Ivanu Zelini započinje projekt „Inkluzivna Kulturama“ koji će tijekom sljedeće dvije godine omogućiti besplatne kulturne radionice za djecu, mlade i starije osobe, čime se nastoji ukloniti barijere u pristupu kulturi.

„Inkluzivna Kulturama“ projekt je koji će u sljedeće dvije godine donijeti niz besplatnih kulturnih i umjetničkih programa za djecu i mlade, osobe s invaliditetom te osobe starije od 55 godina s područja Svetog Ivana Zeline i Općine Bedenica, ukupno je vrijedan 247. 000 eura. Cilj projekta je kulturu učiniti dostupnijom onima koji se zbog financijskih, prostornih, prometnih ili drugih prepreka rjeđe uključuju u kulturne sadržaje, navodi Grad Sveti Ivan Zelina u čijem je multifunkcionalnom centru za prevenciju projekt predstavljen.

 U aktivnosti će biti uključeno 96 pripadnika ciljanih skupina, a planirana su 23 seta kulturnih i umjetničkih radionica iz područja književnosti, vizualne i likovne umjetnosti, filma, dramske umjetnosti, kulturne baštine i plesa.

 Program donosi sadržaje za različite generacije, interese i sposobnosti. Sudionike očekuju male škole glagoljice i animiranog filma, radionica Kultura i umjetnost Italije, Dramska klinika, Čitateljski klub i tečajevi fotografije.

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 Provodit će se i radionice digitalnog crtanja, plesne radionice, izrada društvenih igara, art-terapijske radionice, umjetničke radionice za odrasle i mlađe, keramičarske i filmske radionice.

 Poseban naglasak stavljen je na aktivno sudjelovanje – cilj nije samo promatrati kulturu, nego je stvarati, istraživati i doživjeti.

Jedna od posebnosti projekta je što brojne radionice završavaju izletima, posjetima festivalima, kazalištima, kinima i izložbama.

Nositelj projekta je Gradska knjižnica Sveti Ivan Zelina, dok su partneri Grad Sveti Ivan Zelina, Udruga „Srce“ te Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Sveti Ivan Zelina.

Projekt traje 24 mjeseca, a njegova ukupna vrijednost iznosi 247.084  eura, uz bespovratno financiranje. Financira ga Europska unija iz Europskog socijalnog fonda plus (ESF+).

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