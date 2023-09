Kupio baki solnu kiselinu, ona ju popila i umrla: 'Molila me...'

Kriv sam. Priznajem da sam počinio to što piše u optužnici. Ali ja sam to učinio na molbu moje bake koja me više puta molila da to napravim. Željela si je oduzeti život zbog jednog događaja koji je ona smatrala obiteljskom sramotom. Na njezine višekratne molbe u konačnici sam pristao kupiti solnu kiselinu. Baka je znala da sam je kupio i gdje sam je ostavio. No nisam vidio kad je ona to popila jer nisam bio u kući. Za tu je namjeru znala i bakina kći, moja majka, priznao je danas u sudnici Slovenac sa zagrebačkom adresom D. Š. (48) koji je pravomoćno osuđen na sedam mjeseci zatvora s jednogodišnjim rokom kušnje jer je pomogao baki da se ubije.

Uvjetnu osudu koju je zbog sudjelovanja u samoubojstvu, predložilo tužiteljstvo, nakon optuženikova priznanja donio je Općinski kazneni sud u Zagrebu.

Naime, baka je 27. studenoga 2017. popila solnu kiselinu te ubrzo završila u teškom stanju u KBC-u Rebro gdje je u najtežim mukama sutradan i preminula.

- Kad sam je donio u kuću, baka je išla za mnom i tražila da joj dam da popije. Stavio sam je u ormarić. Ona me prisilila da je kupim i, iskreno, nisam vjerovao da će je popiti. I ne smatram se krivim - branio se na početku D. Š.

Optuženikova teta se prisjetila tragedije

- Sestrin sin me tog 27. studenog pitao gdje je baka. Bilo mi je čudno što je nema, pa sam otišla na balkon i vidjela baku u sjedalici. Tada se ustala i otišla u fotelju u dnevni boravak. Sestrin sin je nakon toga rekao da je baka popila neki alkohol pa sam otišla na balkon i našla bocu s etiketom alkohol. Zvali smo Hitnu da bi nešto kasnije toga dana D. došao kući rekavši mi da je baki u bočicu nalio solnu kiselinu jer da ga je zamolila. Bila sam u šoku i odjurila na Rebro te rekla što je popila. Majka je morala na operaciju, brzo je umrla, a D. sam prijavila policiji jer on to nije smio učiniti - rekla je optuženikova teta.

Preminula baka je zadobila jezive korozivne ozljede jednjaka, želuca, crijeva i jetre, a sumnja je ubrzo bačena na njezina unuka koji nije skrivao da ga je 'baka molila da joj kupi varikinu da se ubije'.