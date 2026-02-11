Obavijesti

PARLAMENT IZGLASAO VLADU

Kurti ponovno premijer Kosova

Foto: VALDRIN XHEMAJ

Kurtijeva nova vlada potvrđena je sa 66 glasova 'za' u parlamentu koji broji 120 mjesta. Njegova stranka Vetëvendosje (Samoopredjeljenje) osvojila je 57 mjesta na izborima u prosincu

Kosovski parlament u srijedu je izglasao novu vladu, ponovno predvođenu premijerom Albinom Kurtijem, nakon više od godinu dana političke blokade u najmlađoj europskoj državi.

Kurtijeva nova vlada potvrđena je sa 66 glasova 'za' u parlamentu koji broji 120 mjesta. Njegova stranka Vetëvendosje (Samoopredjeljenje) osvojila je 57 mjesta na izborima u prosincu, a potporu je uspio dobiti i od nekoliko malih stranaka etničkih manjina.

Novu vladu čekaju hitni zadaci odobravanja proračuna za 2026. godinu i osiguravanja međunarodnih zajmova i paketa pomoći vrijednih stotine milijuna eura, piše Reuters. 

"U sljedeće četiri godine ojačat ćemo savezništva i investirati milijardu eura u obranu", poručio je Kurti zastupnicima prije samog glasanja. 

RATNI ZLOČIN Haag traži tešku kaznu: 45 godina zatvora za bivšeg predsjednika Kosova
Haag traži tešku kaznu: 45 godina zatvora za bivšeg predsjednika Kosova

"Stavit ćemo u pogon tvornicu streljiva, razviti kosovsku vojnu industriju i proizvoditi borbene bespilotne letjelice domaće proizvodnje."

Zemlja s 1,6 milijuna stanovnika održala je izvanredne izbore u prosincu 2025. godine nakon neuvjerljivih rezultata u veljači.

Kurti je kratko služio kao premijer 2020. godine dok mu nije izglasano nepovjerenje. Potom je bio na dužnosti premijera od 2021. do 2025., a proteklih godinu dana proveo je na čelu tehničke vlade.

Kosovski parlament sada mora odabrati i novog predsjednika do 5. ožujka, što će se pokazati izazovnim jer taj proces zahtijeva dvotrećinsku većinu. Budući da Kurti nema takvu potporu, trebat će mu podrška oporbe, a u suprotnom mu prijete novi izvanredni izbori, piše Reuters. 

