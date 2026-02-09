Haag traži tešku kaznu: 45 godina zatvora za bivšeg predsjednika Kosova

Thaci i još trojica bivših zapovjednika Oslobodilačke vojske Kosova (OVK) optuženi su za progon, ubojstva, mučenje i prisilne nestanke ljudi tijekom i nedugo nakon ustanka od 1998. do 1999. koji je na kraju donio neovisnost toj regiji s većinskim albanskim stanovništvom od Srbije.

"Optuženici su počinili zločine protiv svojih protivnika kako bi preuzeli kontrolu nad Kosovom", rekla je tužiteljica Kimberly West sudu u Hagu. Dodala je da je 1998. i 1999. više od 100 političkih protivnika i navodnih suradnika srbijanskih sigurnosnih snaga ubijeno, a stotine zlostavljano u pedesetak logora pod upravom OVK-a.

"Ovaj slučaj odnosi se na cilj četvorice optuženih da steknu i provedu kontrolu nad cijelim Kosovom", rekla je West pred kraj gotovo trogodišnjeg suđenja na Specijalnom sudu za ratne zločine na Kosovu sa sjedištem u Hagu.

Thaci, koji je bio premijer, ministar vanjskih poslova i predsjednik neovisnog Kosova između 2008. i 2020., i njegovi suoptuženici poriču sve optužbe.

Thacijevi odvjetnici, za koje se očekuje da će u srijedu iznijeti završne riječi, ranije su tvrdili da 57-godišnji Thaci nije imao stvarnu vlast nad OVK-om i njezinim vojnim zapovjednicima tijekom i nakon ustanka.

Tužitelji tvrde da su Thaci i drugi vođe OVK-a vodili nasilnu kampanju usmjerenu protiv političkih protivnika, kao i protiv manjinskih etničkih Srba i Roma kako bi preuzeli potpunu kontrolu nad Kosovom.

Većina žrtava progona bili su pripadnici etničke albanske većine na Kosovu, priopćilo je tužiteljstvo.

Specijalizirani sud za Kosovo, u kojemu su međunarodni suci i odvjetnici, osnovan je 2015. godine kako bi se bavio slučajevima ratnih zločina prema kosovskom zakonu protiv bivših gerilaca OVK-a. Mnogi Kosovari smatraju da je sud pristran, a zapovjednike Oslobodilačke vojske Kosova smatraju herojima koji su oslobodili Kosovo od represivne srbijanske vlasti.