Obavijesti

News

Komentari 2
RATNI ZLOČIN

Haag traži tešku kaznu: 45 godina zatvora za bivšeg predsjednika Kosova

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Haag traži tešku kaznu: 45 godina zatvora za bivšeg predsjednika Kosova
Foto: Adrian Wyld

Međunarodni tužitelji za ratne zločine rekli su u ponedjeljak da je bivši predsjednik Kosova Hashim Thaci kontrolirao etničke albanske gerilce te da bi trebao biti osuđen za ratne zločine i dobiti 45 godina zatvora

Admiral

Thaci i još trojica bivših zapovjednika Oslobodilačke vojske Kosova (OVK) optuženi su za progon, ubojstva, mučenje i prisilne nestanke ljudi tijekom i nedugo nakon ustanka od 1998. do 1999. koji je na kraju donio neovisnost toj regiji s većinskim albanskim stanovništvom od Srbije.

"Optuženici su počinili zločine protiv svojih protivnika kako bi preuzeli kontrolu nad Kosovom", rekla je tužiteljica Kimberly West sudu u Hagu. Dodala je da je 1998. i 1999. više od 100 političkih protivnika i navodnih suradnika srbijanskih sigurnosnih snaga ubijeno, a stotine zlostavljano u pedesetak logora pod upravom OVK-a.

"Ovaj slučaj odnosi se na cilj četvorice optuženih da steknu i provedu kontrolu nad cijelim Kosovom", rekla je West pred kraj gotovo trogodišnjeg suđenja na Specijalnom sudu za ratne zločine na Kosovu sa sjedištem u Hagu.

PARLAMENTARNI IZBORI U KOSOVU Kurtijeva stranka pobijedila je i nakon prebrojavanja glasova
Kurtijeva stranka pobijedila je i nakon prebrojavanja glasova

Thaci, koji je bio premijer, ministar vanjskih poslova i predsjednik neovisnog Kosova između 2008. i 2020., i njegovi suoptuženici poriču sve optužbe.

Thacijevi odvjetnici, za koje se očekuje da će u srijedu iznijeti završne riječi, ranije su tvrdili da 57-godišnji Thaci nije imao stvarnu vlast nad OVK-om i njezinim vojnim zapovjednicima tijekom i nakon ustanka.

Tužitelji tvrde da su Thaci i drugi vođe OVK-a vodili nasilnu kampanju usmjerenu protiv političkih protivnika, kao i protiv manjinskih etničkih Srba i Roma kako bi preuzeli potpunu kontrolu nad Kosovom.

NOVO PREBROJAVANJE Kosovo: Zbog sumnje u krađu glasova uhićeno preko 100 ljudi
Kosovo: Zbog sumnje u krađu glasova uhićeno preko 100 ljudi

Većina žrtava progona bili su pripadnici etničke albanske većine na Kosovu, priopćilo je tužiteljstvo.

Specijalizirani sud za Kosovo, u kojemu su međunarodni suci i odvjetnici, osnovan je 2015. godine kako bi se bavio slučajevima ratnih zločina prema kosovskom zakonu protiv bivših gerilaca OVK-a. Mnogi Kosovari smatraju da je sud pristran, a zapovjednike Oslobodilačke vojske Kosova smatraju herojima koji su oslobodili Kosovo od represivne srbijanske vlasti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
EKSKLUZIVNO U Vinogradskoj vratili lice ženi stradaloj prije 20 godina: 'Drugi mi nisu pomogli'
REVOLUCIONARAN ZAHVAT

EKSKLUZIVNO U Vinogradskoj vratili lice ženi stradaloj prije 20 godina: 'Drugi mi nisu pomogli'

Slavonka je prije 20 godina pala pod kombajn, kvrge su joj ispunile lice i zaklapale oko, iz drugih bolnica, joj se kažu, nisu povratno ni javili, a tim predvođen dr. Kalousekom i dr. Čulom joj je vratio lice.
FOTO Krš i lom na zelenom valu u Zagrebu! Razbijen Porsche Carrera 911 od 200.000 eura
NALETIO NA PARKIRANE AUTE

FOTO Krš i lom na zelenom valu u Zagrebu! Razbijen Porsche Carrera 911 od 200.000 eura

Auto je, kako su nam rekli iz policije, naletio na parkirana vozila. U prometnoj nesreći nema ozlijeđenih ljudi. Očevid je u tijeku
Ciklona ide prema Hrvatskoj. Na udaru će biti ovi dijelovi zemlje
EVO ŠTO NAS ČEKA

Ciklona ide prema Hrvatskoj. Na udaru će biti ovi dijelovi zemlje

Od utorka pa sve do kraja tjedna očekuje se pretežno oblačno i kišovito vrijeme. Najveće količine oborine past će na Jadranu, osobito na srednjem i južnom dijelu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026