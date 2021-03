Mutni oblaci nad Austrijom nadvili su se zbog spornog jednodnevnog putovanja kancelara Sebastiana Kurza u Izrael početkom ožujka gdje mu se pridružila i danska premijerka Mette Frederiksen. Za tu je prigodu unajmljen privatni zrakoplov od posrednika Avcon Jet AG koji nudi zrakoplove s matičnim zračnim lukama u Beču i Kijevu.

Tada nitko nije niti slutio da je 'neiskusni' kancelar uskočio iz svoje standardne ekonomske klase kojom inače putuje ravno u avion koji pripada mreži tvrtki ukrajinskog oligarha Dmytro Firtash-a.

"Apsolutno je uobičajena procedura rezervirati pojedinačne letove preko tvrtki poput Avcon Jet-a. Tko je vlasnik tog zrakoplova izvan je našeg znanja i nije od većeg značaja" – stoji u odgovoru koji je dobio Der Standard iz kancelarova ureda.

Inače, ured Sebastiana Kurza poznat je po neprofesionalnom i arogantnom ponašanju kada je u pitanju odnos prema novinarima zbog nedostatka profesionalnih kadrova iz područja odnosa s javnošću. Austrijski novinari također tvrde kako kancelar voli osobno pozivati novinare s njim na putovanja kako bi im se približio s posebnom simpatijom.

Avcon Jet AG tvrdi da je let plaćen novcem austrijskih poreznih obveznika tajna

Kontaktirali smo tvrtku Avcon Jet AG kako bi doznali cijenu privatnog zrakoplova koji je isplaćen javnim novcem u džep oligarha Firtasha koji je inače 2014. uhićen u Beču i SAD traži njegovo izručenje. Predstavnici tvrtke Avcon Jet AG, koja jeu ovom slučaju posrednik, pozvali su se na poslovnu tajnu po pitanju zakupa aviona koji je austrijska Vlada finacirala novcem poreznih obveznika.

Obzirom da je avion rezerviran u zadnji tren postavlja se pitanje koliko je plaćen i da li je nabavka tekla zakonski prema standardima tržišne cijene?

No, sporna je također činjenica da je kancelar taj avion koristio samo za povratni let iz Tel Aviva u Beč. U Tel Aviv je letio zajedno sa predstavnicima Danske, a ne zna se zašto se njime nije i vratio. Čarter let izveden je u sklopu rezervacije od strane njegovog ureda, pri čemu je dobiveno nekoliko ponuda od zrakoplovnih kompanija, piše Zack-Zack. Međutim, u nedostatku transparentnosti austrijske Vlade, ponude kao niti cijenu zrakoplova nisu za sada objavili u javnosti kao niti tko je sve bio na letu.

Inače, Dmytro Firtash živi u Beču. Uhićen je u Austriji u ožujku 2014., ali pušten je uz jamčevinu od 125 milijuna eura. SAD traže njegovo izručenje zbog korupcije i povezanosti u organizirani kriminal. Američko Ministarstvo pravosuđa reklo je 2017. da je bio među "višim suradnicima ruskog organiziranog kriminala".

Od početka 2014. godine, Legacy 600, ukrašen ukrajinskim nacionalnim bojama, pripisuje se upravo njemu. Kad je uhićen u Austriji kao rezultat američkog postupka izručenja, OE-IRK je posebno koristila njegova pratnja. Ukrajinski televizijska emisija "Schemy" izvijestila je 2019. da je njegova supruga Lada Firtash njime više puta letjela iz Kijeva za Beč, a spomenulo se i putovanje u Izrael Firtašova kolege Serhij Ljowotschkina i političara.