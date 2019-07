Kuščevićeva obrana puna rupa: Izrekao je neistine o savjetniku

Ministra uprave Lovru Kuščevića jako je iživcirala priča 24sata da je trenutačnom savjetniku u ministarstvu Željku Holiku prenamjenom “pozlatio pašnjake”.

Za “Dnevnik” Nove TV stao je ispred prenamijenjenog zemljišta i poručio:

- Oni će biti zlatni ako investitori ulože svoje stotine milijuna kuna te sagrade javnu infrastrukturu koju će bez naknade ustupiti općini i javno-pravnim tijelima.

Riječ je o zemljištu za godinama obećavani, a nikad sagrađeni Brač Medical Centar. Ako on i ne bude sagrađen, tajnim vlasnicima s Malte ostaje prenamijenjeno građevinsko zemljište. Sporazum koji je Kuščević prije četiri godine potpisao s Holikom, koji je tad zastupao investitore, opovrgava ministrovu tvrdnju. U njemu piše da će investitor samo dati zemljište potrebno za komunalnu infrastrukturu.

A zauzvrat će mu se umanjiti iznos koji trebaju platiti za komunalni doprinos. Dakle, to je jednako kao da će prodati zemlju općini. A onda općina treba sagraditi svu infrastrukturu. I to je u drugom dokumentu koji je također prezentirao Kuščević, a piše da je potrebno uložiti 52 milijuna kuna i da će općina to osigurati. Osim toga, država je napravila cestu na Braču pored tog zemljišta dok je Kuščević bio u Vladi i tako dodatno digla vrijednost zemlje.

Uz ovo, objavio je i sporazum sa suprugom iz 2010. po kojem će joj prenamijeniti zemljište prostornim planom. A ona treba dati zemlju za infrastrukturu. Tako da pada teza da o tome nije odlučivao.

U nastavku pročitajte sporazum koji su potpisali 2015. Lovro Kuščević i njegov sadašnji glavni savjetnik Željko Holik. Sporazum je na prve tri stranice službenog glasnika kojeg prenosimo u cijelosti.

