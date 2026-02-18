Istoga dana, oko 6.30 sati u Požegi u Ulici Slavka Kolara, ne neutvrđeni način došlo je do zapaljenja otpada u metalnom kontejneru
VELIKA ŠTETA
Kvar grijalice izazvao je požar svadbene sale kraj Kutjeva
Veliki požar izbio je u sali za vjenčanja u mjestu Grabarje u Kutjevu u utorak oko 6 sati. Sala je u vlasništvu muškarca (68), a policija je utvrdila da je do požara došlo uslijed kvara grijalice, piše PU požeško-slavonska.
Izgorjele su stolice, drvena krovna konstrukcija i zidne platnene dekoracije.
- Istoga dana, oko 6.30 sati u Požegi u Ulici Slavka Kolara, ne neutvrđeni način došlo je do zapaljenja otpada u metalnom kontejneru. Požar su ugasili vatrogasci JVP Požega - napisali su u priopćenju.
