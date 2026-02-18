Maloljetnici opljačkali mladića (18) u Sesvetama: Napali ga pa mu uzeli novčanik, mobitel...

Zagrebačka policija dovršila je istragu nad trojicom maloljetnika zbog sumnje da su opljačkali 18-godišnjaka u Sesvetama u subotu oko 20.10 sati. Sumnja se da ga je jedan maloljetnik prvo verbalno napao na ulici, piše PU zagrebačka.

Nakon verbalnog napada, ukrao mu je jaknu i novčanik. Zatim su došla i druga dvojica osumnjičenih maloljetnika, bili su maskirani, a od 18-godišnjaka su uz verbalnu prijetnju tražili da im preda mobitel. Napadnuti mladić je to odbio učiniti, a drugoosumnjičeni mu je prisilno uzeo mobitel, uz uporabu tjelesne snage. Sva trojica su se potom udaljila, a napadnuti 18-godišnjak nije ozlijeđen.

Materijalna šteta je oko 680 eura. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičene maloljetnike predali su pritvorskom nadzorniku, dok je posebno izvješće dostavljeno Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu za mladež u Zagrebu.