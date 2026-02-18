Kreće suđenje planinaru koji je djevojku ostavio da umre od hladnoće na austrijskoj planini

Više od godinu dana nakon što je Kerstin Gurtner (33) preminula od hipotermije na najvišoj austrijskoj planini, na sudu u Innsbrucku četvrtak kreće suđenje njezinu partneru Thomasu Plambergeru (36), optuženom za ubojstvo iz nehaja. Ako bude proglašen krivim, prijeti mu kazna do tri godine zatvora.

Tragedija se dogodila tijekom zimskog uspona na Grossglockner, najvišeg austrijskog vrha, na čak 3.798 metara. Prema optužnici, Thomas je kao iskusniji alpinist bio „odgovorni vodič ture“ jer je planirao uspon i imao znatno više iskustva u visokogorskim alpinskim turama od svoje djevojke. Tužiteljstvo tvrdi da je unatoč zahtjevnim zimskim uvjetima i njezinu nedostatku iskustva odlučio krenuti na uspon, započeo ga dva sata prekasno te ponio nedovoljno opreme.

Među navedenim propustima je i tvrdnja da je dopustio partnerici da koristi snowboard mekane čizme, koje, prema tužiteljima, nisu prikladne za taj uspon. Terete ga i da nije na vrijeme odustao od uspona unatoč jakom vjetru do 74 km/h i temperaturi od -8 °C, uz osjet hladnoće od oko -20 °C.

Foto: foto-webcam.eu

Prema optužbi, par je zapao u probleme 18. siječnja 2025. oko 20.50 sati, no Thomas tada nije pozvao policiju niti je signalizirao nevolju kada je oko 22.50 sati iznad njih preletio policijski helikopter. Obrana, koju zastupa odvjetnik Karl Jelinek, tvrdi da su se u tom trenutku oboje osjećali dovoljno snažno i da nisu smatrali da im je potrebna pomoć jer su bili blizu vrha.

Oko 00.35 sati 19. siječnja optuženi je nazvao policiju. Tužiteljstvo navodi da je potom stavio telefon na nečujno i više se nije javljao na pozive, dok obrana tvrdi da je zatražio pomoć i poriče da je policiji rekao kako je situacija pod kontrolom.

Foto: foto-webcam.eu

Prema navodima obrane, par je zatim stigao na oko 40 metara ispod vrha planine, no Kerstin je tada pokazivala znakove teške iscrpljenosti i više se nije mogla kretati. Thomas ju je, kako tvrdi, ostavio kako bi potražio pomoć, popeo se do vrha i spustio na drugu stranu planine. Tužiteljstvo navodi da ju je ostavio oko 2 sata ujutro, bez da je upotrijebio aluminijske termo-folije ili drugu opremu kako bi je zaštitio od hladnoće, te da je hitne službe ponovno kontaktirao tek oko 3.30 sati.

Zbog snažnog vjetra tijekom noći nije bilo moguće organizirati helikoptersko spašavanje. Kerstin je preminula sama na zaleđenoj padini planine. Optuženi poriče krivnju i smrt svoje partnerice naziva tragičnom nesrećom. Slučaj je izazvao veliku pozornost u Austriji i izvan nje, osobito među alpinistima, jer otvara pitanje gdje završava osobna procjena rizika u planinama, a počinje kaznena odgovornost za sigurnost suputnika.