Laganini FM ponovno emitira program: 'Izgubili smo studio i opremu, ali ne volju i publiku'

Zagrebačka radio postaja Laganini FM u petak je u podne, nakon velikog požara u neboderu Vjesnika koji je uništio njihov novouređeni studio na 16. katu, ponovno pokrenula program na frekvenciji 98,0 FM te putem aplikacije i streaminga.

Program je ponovno krenuo zahvaljujući solidarnosti kolega iz drugih radio postaja i brojnih prijatelja radija koji su ustupili svu potrebnu opremu i privremeni prostor za studio, ističe se u priopćenju Laganini FM-a.

- Izgubili smo studio, opremu, naš radni dom. Sve što nam je svakodnevno davalo ritam nestalo je u nekoliko minuta. Ali najbitnije je da nismo izgubili ono najvažnije - volju, zajedništvo i našu vjernu publiku - rekao je Kornelije Hećimović, voditelj na Laganini FM-u.

Dodao je i kako će, do useljavanja u pravi studio, raditi iz privremenog prostora. Požar je potpuno uništio čitavu tehniku i prostor radio postaje, zbog čega Laganini FM Zagreb nije mogao emitirati program od ponedjeljka navečer do četvrtka u podne.

Obnova studija, opreme i pronalazak novog stalnog doma Laganini FM tek predstoji, a redakcija u priopćenju zahvaljuje svim institucijama, partnerima i kolegama koji su već pružili pomoć. Radio je ponovno u eteru, no potpuni povratak u stabilni pogon zahtijevat će vrijeme i podršku, zaključuju s Laganini FM-a.