Lagao o bombi u šoping centru u Varaždinu pa tražio 100.000 €! U pritvoru se nalazi od ožujka

Varaždinsko tužiteljstvo diglo je optužnicu nad 23-godišnjakom kojeg terete da je početkom siječnja lažno dojavio bombu u trgovačkom centru kod Varaždina i pritom tražio 100.000 eura.

- 3. siječnja nazvao je Centar 112 i rekao da je postavio bombu u trgovačkom centru Lumini u Donjem Knegincu, a zatim zatražio da mu se uplati 100.000 eura - navode iz DORH-a.

Nakon pretrage trgovačkog centra ustanovljeno je da bombe nije bilo. Mladić novac nije dobio, a tereti ga se za pokušaj iznude i lažne uzbune.

U pritvoru je od ožujka, a tužiteljstvo smatra da prijeti opasnost od ponavljanja kaznenog djela ako izađe van.