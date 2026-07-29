Nakon pretrage trgovačkog centra ustanovljeno je da bombe nije bilo. Mladić novac nije dobio, a tereti ga se za pokušaj iznude i lažne uzbune.
DIGLI OPTUŽNICU
Lagao o bombi u šoping centru u Varaždinu pa tražio 100.000 €! U pritvoru se nalazi od ožujka
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Varaždinsko tužiteljstvo diglo je optužnicu nad 23-godišnjakom kojeg terete da je početkom siječnja lažno dojavio bombu u trgovačkom centru kod Varaždina i pritom tražio 100.000 eura.
- 3. siječnja nazvao je Centar 112 i rekao da je postavio bombu u trgovačkom centru Lumini u Donjem Knegincu, a zatim zatražio da mu se uplati 100.000 eura - navode iz DORH-a.
Nakon pretrage trgovačkog centra ustanovljeno je da bombe nije bilo. Mladić novac nije dobio, a tereti ga se za pokušaj iznude i lažne uzbune.
U pritvoru je od ožujka, a tužiteljstvo smatra da prijeti opasnost od ponavljanja kaznenog djela ako izađe van.