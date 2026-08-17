'LAKRDIJA' U GOSPIĆU Građani i oporba napustili su sjednicu o otpadu, Milanović saziva Sabor

Dramatična sjednica saborskog Odbora za zaštitu okoliša u Gospiću prekinuta je nakon gotovo sat vremena rasprave o dnevnom redu, dakle, u trenutku kada rasprava o ključnim problemima zbog kojih je sjednica sazvana praktički nije ni počela. Umjesto odgovora na važna pitanja, sjednica se pretvorila u raspravu o Poslovniku i tome smiju li predstavnici građanske inicijative izravno postavljati pitanja. Na početku, ministri i članovi vladajuće koalicije dočekani su od strane Gospićana sa zvižducima, a u trenutku kada su ministrice dolazile glasno su uzvikivali "Odmah sanacija".

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Nakon toga predsjednica Odbora Dušica Radojčić (Možemo!) predložila je da građani prvi postavljaju pitanja izvjestiteljima. No, potpredsjednik Odbora Željko Lacković (Nezavisni) ustvrdio je da predstavnici javnosti ne mogu postavljati pitanja i ulagati replike na način na koji to mogu saborski zastupnici. Uslijedio je odlazak devetero predstavnika inicijative "Gospić je naš dom", svega četrdesetak minuta nakon početka sjednice. Za njima su sjednicu napustili i zastupnici lijeve oporbe, SDP-a i Možemo!, a potom i zastupnici Mosta. "Ovo je sve lakrdija", čulo se.

Predstavnik inicijative Vjeko Bušić rekao je da su građani na sjednicu došli očekujući konkretne odgovore, ali da je sve vrlo brzo počelo izgledati kao politička farsa.

- Mislili smo da je stvarno zavladao zdrav razum, da se neće skretati s teme, ali upravo se to dogodilo. Mi nismo došli ni do jednog konkretnog pitanja. Zdravlje stanovništva opet je potpuno zanemareno - poručio je Bušić. Podsjetio je da su, kako tvrdi, analize otpada poznate već 28 mjeseci, a da se unatoč tome ništa nije poduzelo.

Foto: Hrvoje Kostelac

- Zakazao je cijeli sustav. Građani više ne znaju kojim informacijama vjerovati. Zato smo htjeli danas, pred cijelom javnošću, dobiti konkretne rokove i konkretan model sanacije - rekao je.

Bušić je dodao da se građani „ne snalaze u političkim igricama i nadmudrivanjima“ te da je dosad jedino građanski pritisak dao rezultate. Ako domaće institucije ne budu reagirale, najavio je nastavak pritiska prema europskim institucijama. Lacković je, međutim, odbacio tvrdnje da se građanima pokušalo onemogućiti sudjelovanje.

Foto: Hrvoje Kostelac

- Ne mogu predstavnici javnosti postavljati pitanja i ulagati replike kao članovi saborskog odbora i zastupnici. Imamo Poslovnik kojeg se moramo držati - rekao je Lacković. Zastupnica Marija Selak Raspudić (Drito) situaciju je vidjela potpuno drugačije. Prema njezinu mišljenju, građani su pozvani slušati, a ne govoriti.

- Oni su njima htjeli održati predavanje, monolog. A ljudi su htjeli da ih se čuje. I to je ta razlika - rekla je Selak Raspudić. Posebno je kritizirala ponašanje vladajućih, poručivši da je riječ o izvanrednoj i izrazito važnoj situaciji.

- Izvanredna situacija, izrazito važna tema, a Hrvoje Zekanović u prvom redu trola, to je poruka koliko HDZ doista drži do Like i Gospića - ustvrdila je. Selak Raspudić ponovno je pozvala predsjednika Republike Zorana Milanovića da sazove izvanrednu sjednicu Hrvatskog sabora. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić također je ocijenio da su građani morali dobiti mogućnost izravno postavljati pitanja.

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Pokretanje videa... VIDEO Ljutiti građani Gospića napustili sjednicu | Video: Luka Safundžić/24sata

- To im je danas, na grub i bezobrazan način, u 60 minuta oduzeto - rekao je. Kritizirao je raspravu vladajućih o Poslovniku i zakonskim procedurama, smatrajući da se time bježi od ključnog problema.

- Cijelo vrijeme HDZ sa svojim satelitima trola, traži neke rupe u Poslovniku, neke rupe u zakonu. A koga briga za to? Jedino rješenje je ono o kojem smo govorili – ime, prezime, sanacija, novac i na koji način - kazao je Hajdaš Dončić. Sjednicu su napustili i zastupnici Mosta. Predsjednik stranke Nikola Grmoja poručio je kako se ne radi o histeriji, nego o pravu naroda na istinu i na sanaciju.

Foto: Luka Safundžić/24sata

A upravo je pitanje sanacije, uz pitanje sigurnosti vode i zaštite zdravlja građana, trebalo biti u središtu sjednice na koju su stigli ministrica zaštite okoliša Marija Vučković, ministrica zdravstva Irena Hrstić i ministar pravosuđa Damir Habijan. Pozivu se odazvao i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, koji je nakon stanke također napustio sjednicu. Habijan je pritom najavio uvođenje kaznenog djela ekocida u izmjene Kaznenog zakona.

- S obzirom da se radi o širim izmjenama Kaznenog zakona, u ovom trenutku su u javnom savjetovanju izmjene Kaznenog zakona. Za ovo kazneno djelo uvodimo ekocid sa predviđenom kaznom zatvora 10 godina - rekao je ministar. Ličko-senjski župan Ernest Petry naglasio je da je, kako tvrdi, od samog početka tražio odgovornost i brzu sanaciju.

- Od prvog dana sam izašao na teren i tražio sam odgovornost i brzu sanaciju. Ovaj današnji događaj je nemili - rekao je Petry. Istaknuo je da je Županija dosad izdvojila 81 milijun eura te najavio dodatna sredstva.

Foto: Hrvoje Kostelac

- Stvorila se percepcija da je loša voda, mi pijemo dobru vodu. Što se tiče zraka, izvršili smo nabavu uređaja koji mjeri kvalitetu zraka i utvrđeno je da nije došlo do onečišćenja - kazao je župan. Petry je apelirao na institucije da pokrenu postupke i procesuiraju odgovorne.

- Pojedinci dolaze na našoj tragediji stvarati političke poene. Apeliram još jednom prema svima, pokrenite postupak, zatvorite kriminalce - poručio je. Gradonačelnik Gospića Darko Milinović također je odbacio tvrdnje da građani piju neispravnu vodu.

- Voda za piće je ispravna zadnjih 30 godina. Doći ovdje i reći da Gospićani piju zagađenu vodu zahtijeva kaznenu prijavu - rekao je Milinović.

Foto: Hrvoje Kostelac

Istaknuo je da se voda redovito analizira te izrazio nezadovoljstvo načinom na koji je u javnosti predstavljeno vještačenje. Milinović je ocijenio da vještačenje otvara brojna pitanja, ali na njih ne daje odgovore. Upozorio je i da je, prema njegovim riječima, među osumnjičenima tridesetak osoba te poručio da se odgovornost ne smije svesti na jednog čovjeka.

- Nemojte da knjiga padne na jedno slovo - kazao je gradonačelnik. Ministrica zdravstva Irena Hrstić uvjeravala je građane da razloga za strah za pitku vodu, prema dosadašnjim ispitivanjima, nema.

- Voda je sigurno za piće. Testiranje je napravljeno od struke, prema svim pravilima Europske unije. Razloga za brigu u ovom trenutku nema - rekla je Hrstić.

Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković iznijela je kronologiju postupanja države oko sanacije. Od šest lokacija za koje su bila osigurana sredstva, tri su se, kazala je, nalazile na ovom području. Vlada je potom donijela odluku da se zakonito započne sa sanacijom, no postupak je bio povezan i s istražnim radnjama.

Foto: Hrvoje Kostelac

- Dobili smo u srpnju 2025. odgovor da nije moguće krenuti sa sanacijom. Istražna tijela su 14. listopada obavijestila Fond da možemo krenuti sa sanacijom u Gospiću pa u Poznanovcu - rekla je Vučković. Dodala je da je prvo izvješće zaprimljeno u lipnju 2026., ali da u početku nije bilo u cijelosti dostavljeno. Država je, prema njezinim riječima, paralelno financirala županiji mjernu postaju za zrak, sufinancirala gradu kamere te naručivala dodatne analize.

- Mi niti jedan trenutak nismo propuštali. Ova će se lokacija sanirati pravodobno, sanirat ćemo ostale lokacije. Zaštitit ćemo okoliš - poručila je ministrica. I dok je u Gospiću trajala ova dramatična sjednica iz Zagreba je stigla vijest kako će predsjednik Republike Zoran Milanović zatražiti izvanrednu sjednicu Hrvatskog sabora.