Šinceku su otpad davale tvrtke iz Italije! Jedna je pod istragom zbog sumnjivih poslova...

Uskok sumnja da je zločinačka organizacija na čelu s Josipom Šincekom odložila i zakopala 37.500 tona opasnog plastičnog i medicinskog otpada u Gospiću, Senju, Varaždinu i Benkovcu. To nije nova vijest. No otkud je otpad stigao?

Europol i Uskok su objavili da je riječ o Italiji i Sloveniji te dvije hrvatske bolnice koje su zapravo sve napravile po propisima - predale su otpad tvrtkama koje se time bave, te tvrtke su platile Tipos resursu da legalno zbrine otpad i dalje znamo što se dogodilo.

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No koje su to točno strane tvrtke? Jedna od njih je Zoffoli.

Tko je Zoffoli?

Fotografiran kako sjedi u uredu, s debelim dioptrijskim naočalama koje imaju dizajnerski zatamnjeni rub, Alessandro Zoffoli, koji u Italiji slovi za jednog od 'kraljeva' poslova s otpadom i metalima, lani je objašnjavao novinarima kako nema veze sa zloglasnom mafijom Camorra iz Napulja. Tad je izvojevao pobjedu te uspio osloboditi imovinu zaplijenjenu u velikoj istrazi.

On i njegov zet bili su pod istragom za organizaciju ilegalnog prometa otpadom. U cijeloj akciji tada je zaplijenjeno oko 92 milijuna eura imovine, od čega je 15 milijuna pripadalo Zoffolijima.

Istraga se odnosila na 2022. i 2023. godinu. I zanimljivo je i rješenje o istrazi u kojem talijanska Guardia di Finanza i milansko državno odvjetništvo pišu da su Zoffoli i još jedna tvrtka iz Lombardije kupovali metalni otpad kojeg su ilegalno prodavale tvrtke povezane s pojedincima za koje se vjeruje da su članovi Camorre. A taj otpad se kroz transport i falsificirane dokumente prikazivao kao neopasni otpad legalnog podrijetla.

Baš kao što i Uskok vjeruje da su Monika Šincek i Antonija Bauk lažirale dokumentaciju o podrijetlu otpada kojeg je Šincekova mreža uvozila i zakapala na četiri lokacije u Hrvatskoj, također 2022. i 2023. godine.

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U prosincu 2025. godine Vrhovni sud je presudio u Zoffolijevu korist i potvrdio da je deblokada cjelokupnog iznosa od 15,5 milijuna eura bila pravno utemeljena te je time imovina tvrtke trajno i konačno oslobođena tereta zapljene. Tu je došlo i do svojevrsnog pravnog presedana: porezna ušteda ostvarena preko lažnih računa ne može se automatski smatrati 'izravnim profitom' kaznenog djela ilegalne trgovine otpadom. Sud u objašnjenju navodi da talijansko tužiteljstvo nije uspjelo dokazati izravnu uzročno-posljedičnu vezu između samog kaznenog djela i umanjena porezne obveze.

No to ne znači da je cijela stvar gotova. Iako je imovina tvrtke deblokirana, kazneni postupak protiv Zoffolija i njegovog zeta se nastavlja. Otpala je optužba da su surađivali s Camorrom, a zadržala su se kaznena djela za lažne fakture razmjenjivanje s dobavljačima sekundarnih sirovina.

Nije prvi put pod istragom

Tvrtka Zoffoli ima dva pogona. Jedan u Ferrari se bavi drobljenjem i odvajanjem metala te mljevenjem bakrenih kablova. Iz obrade električnih kabela kod Zoffolija nastaje upravo plastika i guma. Njihova okolišna dokumentacija izrijekom kaže da taj otpad prvenstveno nastaje obradom i oporabom kabela. Zoffoli za taj tok ima autorizirani kapacitet do 24.000 tona godišnje. Šincekov Tipos Resurs, s druge strane, imao je dozvolu za upravo taj otpad. Također, u samoj Uskokovoj istrazi je navedeno da su u Gospiću, Benkovcu i Varaždinu pronađeni ostaci kablova.

Alessandro Zoffoli već je ranije pravomoćno osuđen u drugom okolišnom predmetu. Sud u Ferrari 2014. godine izrekao mu je novčanu kaznu od 30.000 eura zbog kršenja propisa/dozvole u gospodarenju otpadom, a Visoki sud je 2016. njegovu žalbu proglasio nedopuštenom.

Vezano uz pojavljivanje u dokumentaciji Uskoka o istrazi Šincekovih, tvrtki Zoffoli Metali poslali smo opširan upit na kojeg za sad nismo dobili odgovor.