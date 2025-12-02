Rekao je kako u Vladi kažu da uopće nema problema, kako su oni već i u proračunu rekli da inflacije nema. Smatra da se ne bave ozbiljnim problemima, nego se bave paušalnim rješenjima
'UPOZORAVALI SMO NA INFLACIJU'
Lalovac komentirao inflaciju: 'U Vladi kažu da nema problema, ne bave se ozbiljnim temama'
Bivši ministar financija Boris Lalovac upozorio je da Hrvatska ulazi u dugotrajan problem inflacije, dok se Vlada, kako tvrdi, prema tome odnosi površno. usporedio je izjave guvernera Vujčića i ministra gospodarstva, koji je rekao kako se inflaciji pridaje prevelika pozornost.
Lalovac je u dnevniku Nove TV problem inflacije i visokih cijena ocijenio strukturnim te naglasio da je oporba probala više puta na to, pri donošenju proračuna za 2026., upozoriti premijera, piše Dnevnik.hr.
- Nažalost, u Vladi kažu da uopće nema problema. Oni su već i u proračunu rekli da inflacije nema. Ne bave se ozbiljnim problemima, nego se bave paušalnim rješenjima - rekao je Lalovac.
