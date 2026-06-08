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JAVLJA DZS

Lani je srušeno 786 stanova

Piše HINA,
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Lani je srušeno 786 stanova
Zagreb: Branko Bačić sa suradnicima obišao Vjesnik | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Podaci DZS-a pokazuju da je više od 60 posto stanova uklonjeno kako bi se na njihovu mjestu gradile nove građevine, a 137 ih je srušeno zbog posljedica potresa.

U Hrvatskoj je u 2025. godini srušeno 786 stanova, pri čemu je 63,1 posto srušeno zbog gradnje novih građevina, 17,4 posto zbog elementarnih nepogoda, zbog nezakonite gradnje 8,4 posto, a zbog dotrajalosti i drugih razloga njih 10,1 posto, podaci su Državnog zavoda za statistiku (DZS).  Statističari objašnjavaju da je riječ o ukupnom broju stanova isključenih iz stambenog fonda bez obzira na način korištenja - nastanjeni i nenastanjeni stanovi za stalno stanovanje te stanovi za odmor. Od ukupnog broja stanova koji su isključeni iz stambenog fonda, 67 stanova s ukupnom površinom od 3.808 kvadrata korišteno je za odmor, napominju iz DZS-a. Najčešći razlog isključenja stanova iz stambenog fonda je gradnja novih građevina i lani je zbog toga srušeno 496 stanova, što je u ukupnom broju udio od 63,1 posto.

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Zbog elementarnih nepogoda u 2025. godini je srušeno 137 stanova, što je udio od 17,4 posto. Taj se podatak odnosi na stanove koji su isključeni iz stambenog fonda na temelju odluke Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, u skladu sa Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, objašnjavaju statističari. 

Zbog dotrajalosti i drugih razloga lani je srušeno 79 stanova ili 10,1 posto ukupnog broja, a zbog nezakonite gradnje njih 66, što je u ukupnom broju srušenih stanova udio od 8,4 posto. Zbog prenamjene u nestambeni prostor ili spajanja dvaju ili više stanova u jedan stan, lani je srušeno osam stanova ili jedan posto, podaci su DZS-a.

Po podatcima DZS-a, lani je u gradskim naseljima srušeno 566 stanova, a u ostalim naseljima 220 stanova.

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Prema opremljenosti instalacijama i pomoćnim prostorijama, svi su ti stanovi imali električnu struju, kuhinju, vodovod, kanalizacijske instalacije i zahod, a 86 posto njih imalo je kupaonicu, navodi se.

Prosječna površina srušenih stanova u prošloj godini iznosila je 84,5 četvornih metara, a statistika pokazuje i da se od ukupnog broja srušenih stanova 63,9 posto odnosi na dvosobne i trosobne stanove.

Lani srušeno 307 stanova manje nego godinu prije

Podaci DZS-a pokazuju da je lani srušeno 307 stanova manje nego 2024. godine, a ujedno i najmanje stanova u proteklih pet godina. Naime, u 2024. je iz stambenog fonda isključeno 1.093 stana, dok je u promatranom razdoblju 2021. bila godina u kojoj je srušeno najviše stanova, njih 1.227.

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DZS podatke o broju srušenih stanova prikuplja pomoću obrasca Godišnji izvještaj o srušenoj zgradi sa stanovima i prenamjeni stambenog prostora, a koji se prikuplja od upravnih tijela velikih gradova, Grada Zagreba i županija nadležnih za upravne poslove graditeljstva, Državnog inspektorata - Sektora građevinske inspekcije te Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Izvještaj se ispunjava samo za potpuno srušenu zgradu u kojoj se nalazio jedan stan ili više završenih stanova. Prema tome, ne obuhvaćaju se oštećene zgrade sa stanovima koje se namjeravaju popravljati ni srušene zgrade u kojima nije potpuno završen nijedan stan, objašnjavaju iz DZS-a.

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