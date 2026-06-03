Država prodaje stanove, garaže i poslovne prostore u Zagrebu i Splitu: Evo koje su im cijene

Tvrtka za upravljanje imovinom Državne nekretnine, prodaje 19 nekretnina u vlasništvu države od kojih 18 u Zagrebu i jednu u Splitu, izvijestile su u srijedu Državne nekretnine. U ponudi su garaže, stanovi i poslovni prostor. Najveći dio natječaja odnosi se na nekretnine u Zagrebu gdje je ponuđeno šest garaža u naselju Siget, u Aleji pomoraca BB, površine od 11 do 13 četvornih metara, s početnim cijenama od 17.800 do 21.000 eura. Osim garaža, u prodaji je i niz manjih stanova na različitim gradskim zagrebačkim lokacijama. U ponudi je i stan u prizemlju dvorišne zgrade u Dalmatinskoj ulici 8, površine približno 32 četvorna metra, s početnom cijenom od 105.000 eura, kao i jednosobni stan u Prilazu Gjure Deželića 31, površine oko 25 četvornih metara, s početnom cijenom od 94.800 eura.

U ponudi je i nekoliko manjih stambenih jedinica, poput dva stana u Ulici Otona Kučere 13, površina 16,72 i 17,72 četvorna metra, s početnim cijenama od 28.800 i 30.500 eura, te dva stana na Maksimirskoj cesti, među kojima se ističe stan na kućnom broju 79A, površine 30,41 četvorni metar, s početnom cijenom od 51.100 eura. Kupcima koji traže nekretnine u širem centru Zagreba nude se stanovi u potkrovlju u Medvedgradskoj ulici 24, površine 18,27 i 20,42 četvorna metra, s početnim cijenama od 62.700 i 68.500 eura, kao i manji stanovi u Vojnovićevoj 7, ponuđeni po početnim cijenama od 61.100 i 67.200 eura.

Izvan Zagreba, natječajem je obuhvaćen i poslovni prostor u Pojišanskoj ulici 12 u Splitu, površine od oko 32 četvorna metra, koji se prodaje po početnoj cijeni od 126.000 eura.

Nekretnine obuhvaćene natječajem raznih su površina, namjena i stupnja uređenosti, a zahtijevaju adaptaciju ili dodatna ulaganja, navodi se u priopćenju Državnih nekretnina. Osim toga, budući da ne zadovoljavaju kriterije za programe zakupa, najma ili priuštivog stanovanja, prodaju se putem javnog natječaja, pri čemu početne cijene odgovaraju tržišnim vrijednostima koje su procijenili ovlašteni sudski vještaci.

Detaljni podaci o svakoj nekretnini, uključujući fotografije, početne cijene, uvjete natječaja i termine pregleda dostupni su u javnom pozivu objavljenom na mrežnim stranicama Državnih nekretnina.

Ponude za kupnju dostavljaju se u pisanom obliku, neposredno ili preporučenom poštom na adresu Državnih nekretnina, Frana Vrbanića 50, Zagreb, najkasnije do 3. srpnja 2026. u 12 sati, dok će javno otvaranje ponuda biti održano istoga dana u 13.30 sati.