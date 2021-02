Kafići i restorani se mogu otvoriti. Već 40 posto ljudi u Hrvatskoj je preboljelo korona virus, ne prijeti nam velika opasnost od zloglasnog B117. Nema nikakvog razloga da se ljude plaši novim sojevima, rekao je za RTL član znanstvenog savjeta Vlade i molekularni biolog Gordan Lauc.

Tih 40 posto o kojima govori je još uvijek procjena jer nema točne brojke. No, postoji nekoliko načina na koje se može doći do tog broja, smatra Lauc. Jedan od najjednostavnijih je da se prebroji koliko je ljudi preboljelo koronu, plus to što se pretpostavlja da je uvijek više stvarno zaraženih nego potvrđenih.

- Kada tu brojku koju smo dobili pomnožimo sa šest, sedam ili osam, onda smo dobili postotak od 40 posto - objašnjava.

Mjesecima je, kaže, tražio da se napravi serološka studija u Hrvatskoj, ali nisu ga poslušali. Stoga su on i profesor Primorac odlučili sami to napraviti.

- Mi smo pokrenuli veliku serološku studiju, ona nije još gotova, mi nemamo konačne rezultate, ali na temelju prvih 500 analiza koje smo proveli, možemo zaključiti da bi se postotak preboljelih u Hrvatskoj trebao kretati negdje oko tog postotka. Hoće li to na kraju biti 35 ili 45, možda 50 to još uvijek ne znamo - rekao je i dodao da to znači da se većina ljudi još uvijek nije razboljela.

Imunitet krda nikada nije bio cilj

Imunitet krda, pojašnjava, nikad nije bio cilj jer to bi značilo da se svi trebamo razboljeti, a time ne bismo ništa napravili. No, tu je brojka koja omogućava jednu određenu sigurnost, a to je da se epidemija više ne može širiti toliko brzo koliko se širila i da mi sada i s puno blažim mjerama možemo mirno dočekati proljeće.

Novi soj korone B117 je drugačiji od ostalih. Širi se čak 30 posto brže od prijašnjeg te može biti problem za zemlju koja ima malo preboljelih.

- Hrvatska spada u grupu zemalja koja ima dosta preboljelih i taj je rizik puno manji. S druge strane, one prve vijesti da se on širi do 70 posto brže su se pokazale pogrešnim. I u Velikoj Britaniji gdje je taj soj danas dominantan, imamo veliki pad, a u Portugalu, dok je tog soja bilo malo, brojevi su naglo rasli, sad kad tog soja ima više, brojevi padaju. Tako da nije taj soj toliko strašan - rekao je Lauc.

Mjere

- Od trećeg mjeseca govorim da nama trebaju samo tri ključne mjere, a to je zabrana okupljanja velikog borja ljudi, ograničavanje okupljanja manjih brojeva ljudi i edukacija ljudi da svatko od nas bude osobno odgovoran. Sve ostale nisu učinkovite - pojasnio je.

Znanstvenik kaže da ne razumije zašto nas konstantno plaše s koronom.

- Korona je stvarna bolest, ubila je puno ljudi i treba biti oprezan, ali ona neće uništiti čovječanstvo. Mi ćemo nastaviti normalno živjeti, ja se nadam već od ljeta - kazao je.

Lauc zaključuje da je pandemija u Hrvatskoj sigurno prešla maksimum. Moguće je, kaže, da dođe do nekog blažeg rasta no, nada se da smo na kraju ove priče.