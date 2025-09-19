Obavijesti

Lavrov i Rubio razgovarat će na marginama Skupštine UN-a

Piše HINA,
Lavrov i Rubio razgovarat će na marginama Skupštine UN-a
Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS

Donald Trump, koji se uspio jako približiti Vladimiru Putinu u drugome mandatu u Bijeloj kući rekao je i da je spreman uvesti nove sankcije protiv Rusije

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov i njegov američki kolega Marco Rubio sastat će se i razgovarati sljedeći tjedan na marginama Opće skupštine UN-a u New Yorku, objavio je u petak ruski veleposlanik pri Ujedinjenim narodima. "Jasno je da će raspravljati o širokom spektru pitanja, kako bilateralnih tako i multilateralnih", rekao je Vasilij Nebenzia, a prenijela državna novinska agencija RIA Novosti.

"Nema konkretnoga dnevnog reda, ali je planiran sastanak", dodao je.

Sastanak dvojice visokih dužnosnika održat će se nakon što je američki predsjednik Donald Trump ovaj tjedan izrazio "razočaranje" svojim ruskim kolegom Vladimirom Putinom kada je posrijedi rješavanje sukoba u Ukrajini u kojoj Rusija vodi rat od 2022. godine.

JOŠ IMA POSLA... Rubio: SAD sada bolje razumije uvjete pod kojima bi Rusija i Putin okončali rat u Ukrajini
Rubio: SAD sada bolje razumije uvjete pod kojima bi Rusija i Putin okončali rat u Ukrajini

Donald Trump, koji se uspio jako približiti Vladimiru Putinu u drugome mandatu u Bijeloj kući rekao je i da je spreman uvesti nove sankcije protiv Rusije, ali pod uvjetom da Europljani prestanu kupovati rusku naftu, čija je prodaja jedan od glavnih izvora financiranja ruskoga ratnog stroja protiv Ukrajine.

Američki predsjednik je prije mjesec dana ugostio Vladimira Putina na Aljasci, što je prvi takav susret jednog zapadnog čelnika s Putinom od početka ruske ofenzive na Ukrajinu, no njihov susret nije rezultirao nikakvim napretkom.

