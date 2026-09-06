Lavrov: Merz nam je objavio rat

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je u nedjelju da su njemačke optužbe za umiješanost Moskve u incident s dronom na njemačkom aerodromu u Leipzigu "početak pravog rata", izvijestila je državna novinska agencija TASS.

"Sve ove Merzove izjave o ponovnom pretvaranju Njemačke u vodeću vojnu silu u Europi - provode se u praksi. On nam, zapravo, objavljuje rat", rekao je Lavrov, govoreći o njemačkom kancelaru Friedrichu Merzu.

Njemačka vlada objavila je 1. rujna da raspolaže podacima da je Rusija odgovorna za pokušaj napada dronom na zračnu luku Leipzig/Halle prošlog mjeseca te je odlučila odgovoriti nizom mjera, a među njima su zatvaranje konzulata i ruskog kulturnog centra u Berlinu.

Rusija je odbacila njemačke optužbe kao neutemeljene, optužujući Berlin za podmetanje dokaza kako bi pripisala Rusiji odgovornost za napad.