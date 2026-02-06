Obavijesti

Lavrov optužuje Kijev za napad na generala Aleksejeva: 'Žele ovako poremetiti pregovore'

Lavrov optužuje Kijev za napad na generala Aleksejeva: 'Žele ovako poremetiti pregovore'
Foto: Reuters

Ovo je daljnja potvrda da kijevski režim nastavlja s provokacijama usmjerenim na destabilizaciju, izjavio je Sergej Lavrov na konferenciji za novinare u petak

Admiral

Visoki dužnosnik ruske vojne obavještajne službe (GRU), general-pukovnik Vladimir Aleksejev, bori se za život nakon što je u petak ujutro višestruko upucan u Moskvi. Ruske vlasti napad su okarakterizirale kao pokušaj atentata, a ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov odmah je upro prstom u Kijev, optuživši "režim Zelenskog" da ovim "terorističkim činom" pokušava minirati mirovne pregovore.

Napad se dogodio nedugo nakon što je u Abu Dhabiju održan krug pregovora između ruskih i ukrajinskih delegacija, gdje je navodno postignut određeni napredak.

Atentat u zgradi

Prema izvješćima ruskih medija, nepoznati napadač čekao je generala Aleksejeva ispred stambene zgrade na Volokolamskoj autocesti u sjeverozapadnom dijelu Moskve. U trenutku dok je general izlazio iz stana, napadač mu je ispalio nekoliko hitaca u leđa i pobjegao s mjesta događaja. Aleksejev je hitno prevezen u bolnicu gdje se, prema neslužbenim informacijama, nalazi u teškom stanju i liječnici se bore za njegov život.

Ruski Istražni odbor pokrenuo je službenu istragu o pokušaju ubojstva, a moskovska policija traga za počiniteljem. Forenzičari su ogradili područje oko zgrade, a na terenu su primijećena brojna policijska vozila.

Tko je general Vladimir Aleksejev?

FILE PHOTO: Russian Lieutenant General Vladimir Alexeyev speaks at an unknown location
Foto: Russian Defence Ministry

Vladimir Aleksejev (64) smatra se jednim od najvažnijih operativaca ruske vojne mašinerije. Od 2011. godine obnaša dužnost prvog zamjenika načelnika Glavne uprave Glavnog stožera, poznatije kao GRU. Njegovo ime godinama se nalazi na zapadnim listama sankcija. Sjedinjene Države sankcionirale su ga još 2016. zbog navodne uloge u "zlonamjernim kibernetičkim aktivnostima" tijekom američkih predsjedničkih izbora.

Velika Britanija i Europska unija dodale su ga na popis sankcioniranih osoba zbog sumnje da je bio umiješan u pokušaj trovanja bivšeg ruskog agenta Sergeja Skripalja nervnim otrovom novičokom u Salisburyju 2018. godine, u kojem je preminula jedna britanska državljanka. U kolovozu 2022. i Kanada ga je sankcionirala zbog njegove uloge u invaziji na Ukrajinu. Unatoč kontroverzama, Kremlj ga je 2017. odlikovao titulom Heroja Ruske Federacije. Odigrao je i ključnu ulogu u gušenju pobune Wagnerove skupine u lipnju 2023., kada je bio jedan od visokih časnika poslanih da pregovaraju s Jevgenijem Prigožinom.

Kremlj: 'Ovo je pokušaj destabilizacije'

The site of the assassination attempt on Russian Lieutenant General Vladimir Alexeyev in Moscow
Foto: Anastasia Barashkova

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov bio je izravan, optuživši Ukrajinu za organizaciju napada.

​- Teroristički napad na general-pukovnika Vladimira Aleksejeva potvrdio je odlučnost režima Volodimira Zelenskog da poremeti pregovore. Ovo je daljnja potvrda da kijevski režim nastavlja s provokacijama usmjerenim na destabilizaciju - izjavio je Lavrov na konferenciji za novinare.

Iz Kijeva zasad nema službenih komentara, iako je Ukrajina u prošlosti preuzimala odgovornost za neke od napada na visoke ruske vojne dužnosnike na ruskom teritoriju. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov poručio je da su tajne službe preuzele slučaj i da o svemu redovito obavještavaju predsjednika Vladimira Putina.

​- Naše specijalne službe rade svoj posao. Generalu želimo brz oporavak i nadamo se da će tako i biti - dodao je Peskov.

Niz napada na ruskom tlu

Pokušaj atentata na Aleksejeva posljednji je u nizu napada na visoke ruske časnike unutar same Rusije. U prosincu 2024. godine, u eksploziji skutera bombe u Moskvi ubijen je general-pukovnik Igor Kirilov, načelnik snaga za radiološku, kemijsku i biološku obranu. Samo godinu dana kasnije, u prosincu 2025., general Fanil Sarvarov poginuo je u eksploziji auto-bombe.

Ruski vojni blogeri sve glasnije kritiziraju sigurnosne službe zbog propusta u zaštiti ključnog vojnog osoblja duboko unutar ruskog teritorija, ističući da najviši zapovjednici žive u "običnim stanovima bez adekvatne zaštite".

