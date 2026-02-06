Starlink je kičma ukrajinske vojske, a Rusima prijeti kaos

Satelitski internetski sustav Starlink, tvrtke SpaceX Elona Muska, od početka ruske invazije postao je nezamjenjiv alat za Ukrajinu, transformirajući se iz humanitarne pomoći u ključni element vojnih operacija. No, početkom veljače 2026. godine, ova tehnologija našla se u središtu nove faze rata, kada je Kijev u suradnji sa SpaceX-om izveo masovnu blokadu terminala koje su ruske snage ilegalno koristile na bojištu, uzrokujući kaos u njihovim zapovjednim lancima.

Foto: Sam Wolfe

Udarac za RusePočetkom veljače, ukrajinsko ministarstvo obrane potvrdilo je da su terminali koje su ruske snage koristile na okupiranim teritorijima deaktivirani. Ova akcija uslijedila je nakon višemjesečnih izvješća da Rusija sustavno nabavlja i koristi Starlink za koordinaciju napada, posebice za navođenje dronova dugog dometa poput modela Shahed i BM-35. Uvođenjem strogog sustava "bijelih lista", Kijev je osigurao da samo službeno registrirani terminali, bilo preko civilnog portala Diia ili vojnog sustava DELTA, mogu funkcionirati na teritoriju Ukrajine.

Foto: Nina Liashonok

Posljedice su bile trenutačne. Ruski vojni blogeri izvijestili su o potpunom prekidu komunikacije, a savjetnik ukrajinskog ministra obrane Serhij Beskrestnov situaciju je opisao kao katastrofu za rusku vojsku.

​- Cijelo zapovijedanje trupama se urušilo. Jurišne operacije zaustavljene su u mnogim područjima - napisao je Beskrestnov na Telegramu.

Ključna tehnologija za pobjedu na frontu

Od prvih dana rata, kada je tradicionalna komunikacijska infrastruktura uništena, više od pedeset tisuća Starlink terminala postalo je kralježnica ukrajinskog otpora. Sustav omogućuje sigurnu, enkriptiranu komunikaciju u stvarnom vremenu, napajajući ključne platforme poput softvera za situacijsku svjesnost DELTA. On integrira podatke s dronova, satelita i senzora na terenu, dajući zapovjednicima jasan pregled bojišta.

Posebno je važna uloga Starlinka u ratovanju bespilotnim letjelicama. Omogućuje prijenos videosignala visoke rezolucije s izviđačkih dronova, drastično skraćujući vrijeme od uočavanja cilja do topničkog udara. Ukrajinske snage također su prilagodile pomorske i udarne dronove, opremajući ih Starlink antenama kako bi mogle djelovati daleko iza neprijateljskih linija.

Sivo tržište i ruski odgovor

Unatoč sankcijama i javnim izjavama SpaceX-a da ne posluje s Rusijom, terminali su mjesecima stizali do ruskih snaga putem shema paralelnog uvoza. Istrage su pokazale da su se kao tranzitna čvorišta koristile zemlje Bliskog istoka i Središnje Azije, poput Ujedinjenih Arapskih Emirata i Kirgistana. Oprema je često bila lažno deklarirana kao "ruteri i adapteri" pod carinskim oznakama za automobilske dijelove kako bi se izbjegla kontrola.

Foto: Stringer

Ovi terminali omogućili su ruskim snagama stabilnu vezu čak i u uvjetima intenzivnog elektroničkog ometanja. Dokumentirano je da su se koristili na dronovima Shahed, koji imaju domet do dvije tisuće kilometara, kao i na taktičkim FPV dronovima Molniya, čime se značajno povećala njihova preciznost i otpornost na ukrajinske obrambene sustave.

Uloga Elona Muska

Iako je Starlink ključan za obranu Ukrajine, ovisnost o privatnoj tvrtki i njenom vlasniku stvorila je i brojne izazove. Najpoznatiji incident dogodio se u rujnu 2022. godine, kada je Musk navodno odbio ukrajinski zahtjev za aktivacijom pokrivenosti iznad Krima kako bi se omogućio napad pomorskim dronovima na rusku crnomorsku flotu. Musk je kasnije pojasnio da pokrivenost tamo nikada nije ni bila aktivna te da bi njeno omogućavanje za vojni napad predstavljalo "veliki čin eskalacije rata".

SpaceX je uveo i "geofencing", tehnologiju kojom ograničava korištenje sustava za ofenzivne operacije, navodeći da Starlink nije namijenjen da postane oružje. Ta je odluka potaknula razvoj Starshielda, vojne verzije sustava, čije je financiranje dijelom preuzeo i Pentagon. Od lipnja 2023., američko Ministarstvo obrane službeno plaća dio usluga za Ukrajinu, osiguravajući stabilnost bez obzira na Muskove povremene političke izjave. Najveći pojedinačni donator terminala i dalje je Poljska, koja je osigurala preko dvadeset tisuća jedinica.