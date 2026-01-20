Obavijesti

Lavrov pohvalio Milanovića: 'Ako umjesto Grenlanda stavite Krim, sve će vam postati jasnije'

Lavrov je također ustvrdio kako Grenland nije "prirodni dio" Danske, već "kolonijalno osvajanje", dodatno zaoštrivši retoriku

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov u svom je govoru o Grenlandu citirao hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića, iskoristivši njegovu poruku o pravu na samoodređenje kako bi povukao paralelu sa statusom Krima.

Napetosti između SAD-a i europskih saveznika oko budućnosti Grenlanda, autonomnog teritorija Danske, rastu nakon što je američki predsjednik Donald Trump izrazio želju za preuzimanjem pune kontrole nad otokom iz razloga nacionalne sigurnosti.

Obraćajući se novinarima, Lavrov je izravno spomenuo Milanovićev stav.

- Gospodin Milanović je rekao da o sudbini Grenlanda može odlučivati samo narod Grenlanda. Ako umjesto Grenlanda, stavite Krim sve će vam postati jasnije - poručio je Lavrov. Naglasio je kako su stanovnici Krima glasali za pripojenje Rusiji te dodao kako je Rusiji jednako bitan Krim kao što je SAD-u bitan Grenland.

Lavrov je također ustvrdio kako Grenland nije "prirodni dio" Danske, već "kolonijalno osvajanje", dodatno zaoštrivši retoriku. I dok je američki argument da im je Grenland bitan kako ga ne bi zauzeli Kinezi ili Rusi, Lavrov naglašava kako nema dokaza o tome.

Predsjednik Zoran Milanović oglasio se ranije na svom Facebook profilu, a upravo je tu izjavu Lavrov citirao.

- S obzirom na aktualne političke pa čak i vojne pretenzije prema Grenlandu, autonomnom dijelu Kraljevine Danske, ističem kako o Grenlandu i njegovoj budućnosti može odlučivati isključivo grenlandski narod u skladu s pravom na samoodređenje koje mu daju zakoni Kraljevine Danske. Ne postoji ni jedan sigurnosni razlog koji može biti iznad tog prava naroda Grenlanda - napisao je Milanović.

Dodao je kako se sva sigurnosna pitanja moraju rješavati dijalogom Danske, Grenlanda i SAD-a unutar NATO saveza. "Isključivo takav model, dakle dogovor Danske i SAD-a uz poštivanje volje naroda Grenlanda, prihvatljivo je rješenje ove situacije", zaključio je.

Situacija oko Grenlanda eskalirala je nakon što je Trump zaprijetio uvođenjem carina europskim saveznicima koji se protive američkim pretenzijama, što je dovelo do sazivanja hitnog samita čelnika EU.

