Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov iznio je tvrdnju da Ukrajina mora biti nesvrstana, neutralna i nenuklearna država. Kako prenosi RIA Novosti, ruska prorežimska novinska agencija, Lavrov je ustvrdio da je Rusija samo pod tim uvjetima pristala priznati neovisnost Ukrajine još 1990. godine.

Temelj za dogovor u Anchorageu

Lavrov je na okruglom stolu s veleposlanicima otkrio i detalje navodnog sporazuma s administracijom američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Foto: Ramil Sitdikov

Prije Aljaske Trumpov izaslanik Steve Witkoff također je posjetio Moskvu i donio prijedlog koji je postao temelj za sporazum iz Anchoragea. Suština tog sporazuma je da se Ukrajina mora vratiti nesvrstanim, neutralnim i nenuklearnim temeljima svoje državnosti.

Pozivanje na Deklaraciju iz 1990.

Lavrov je pojasnio kako su ta načela nesvrstanost, neutralnost i nenuklearni status, utvrđena u Deklaraciji o državnom suverenitetu Ukrajine od 16. srpnja 1990. godine. Prema njegovim riječima, to je bio dokument na temelju kojeg je Moskva uopće priznala ukrajinsku neovisnost.

Upravo na temelju načela iz tog dokumenta mi smo priznali neovisnost Ukrajine. Stoga, kada nam sada govore: 'Znate, ne možemo ništa učiniti jer naš Ustav postavlja cilj ulaska u Sjevernoatlantski savez', pa, mi smo priznali jednu drugačiju Ukrajinu - zaključio je Lavrov.

Ove izjave dolaze u kontekstu kontinuiranih napetosti i ruskih pokušaja da opravdaju svoju politiku prema Ukrajini, često se pozivajući na povijesne dokumente kako bi osporili trenutačni prozapadni smjer Kijeva i njegovo približavanje Sjevernoatlantskom savezu.