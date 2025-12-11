Obavijesti

News

Komentari 1
DEKLARACIJA

Sergej Lavrov: 1990. smo priznali drukčiju Ukrajinu. Ova današnja uopće nije takva

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 1 min
Sergej Lavrov: 1990. smo priznali drukčiju Ukrajinu. Ova današnja uopće nije takva
Foto: Canva

Lavrov je pojasnio kako su ta načela nesvrstanost, neutralnost i nenuklearni status, utvrđena u Deklaraciji o državnom suverenitetu Ukrajine od 16. srpnja 1990. godine. Prema njegovim riječima, to je bio dokument na temelju kojeg je Moskva uopće priznala ukrajinsku neovisnost

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov iznio je tvrdnju da Ukrajina mora biti nesvrstana, neutralna i nenuklearna država. Kako prenosi RIA Novosti, ruska prorežimska novinska agencija, Lavrov je ustvrdio da je Rusija samo pod tim uvjetima pristala priznati neovisnost Ukrajine još 1990. godine.

Temelj za dogovor u Anchorageu

Lavrov je na okruglom stolu s veleposlanicima otkrio i detalje navodnog sporazuma s administracijom američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Russian Foreign Minister Lavrov and Kazakh Foreign Minister Kosherbayev meet in Moscow
Foto: Ramil Sitdikov

Prije Aljaske Trumpov izaslanik Steve Witkoff također je posjetio Moskvu i donio prijedlog koji je postao temelj za sporazum iz Anchoragea. Suština tog sporazuma je da se Ukrajina mora vratiti nesvrstanim, neutralnim i nenuklearnim temeljima svoje državnosti.

Pozivanje na Deklaraciju iz 1990.

Lavrov je pojasnio kako su ta načela nesvrstanost, neutralnost i nenuklearni status, utvrđena u Deklaraciji o državnom suverenitetu Ukrajine od 16. srpnja 1990. godine. Prema njegovim riječima, to je bio dokument na temelju kojeg je Moskva uopće priznala ukrajinsku neovisnost. 

UHVATILI IH Kijev: Velika špijunska akcija. Rusi skoro sabotirali važnu elektranu. Vrbovali mladiće
Kijev: Velika špijunska akcija. Rusi skoro sabotirali važnu elektranu. Vrbovali mladiće

Upravo na temelju načela iz tog dokumenta mi smo priznali neovisnost Ukrajine. Stoga, kada nam sada govore: 'Znate, ne možemo ništa učiniti jer naš Ustav postavlja cilj ulaska u Sjevernoatlantski savez', pa, mi smo priznali jednu drugačiju Ukrajinu - zaključio je Lavrov.

Ove izjave dolaze u kontekstu kontinuiranih napetosti i ruskih pokušaja da opravdaju svoju politiku prema Ukrajini, često se pozivajući na povijesne dokumente kako bi osporili trenutačni prozapadni smjer Kijeva i njegovo približavanje Sjevernoatlantskom savezu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Ruski ministar Lavrov tvrdi: Razriješeni su svi nesporazumi oko Ukrajine sa SAD-om
SASTANAK PUTIN-WITKOFF

Ruski ministar Lavrov tvrdi: Razriješeni su svi nesporazumi oko Ukrajine sa SAD-om

Lavrov je u četvrtak rekao da su razgovori potvrdili "međusobno razumijevanje", koje su postigli Putin i predsjednik SAD-a Donald Trump na samitu na Aljasci u kolovozu
Kijev: Velika špijunska akcija. Rusi skoro sabotirali važnu elektranu. Vrbovali mladiće
UHVATILI IH

Kijev: Velika špijunska akcija. Rusi skoro sabotirali važnu elektranu. Vrbovali mladiće

Mladiću je određeno zadržavanje u istražnom zatvoru, a tužiteljstvo ga tereti za veleizdaju počinjenu tijekom ratnog stanja. Ukoliko ga proglase krivim, prijeti mu kazna od 15 godina zatvora do doživotne robije, uz oduzimanje cjelokupne imovine
Ukrajina SAD-u poslala odgovor na Trumpov mirovni plan
DETALJI NISU POZNATI

Ukrajina SAD-u poslala odgovor na Trumpov mirovni plan

Ukrajina je formulirala svoj odgovor na američki mirovni plan i poslala ga Washingtonu, izvijestio je u srijedu kasno navečer RBC-Ukrajina, neovisna ukrajinska novinska agencija i portal vijesti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025