NAPETOSTI ZBOG GRENLANDA

NATO počeo planiranje misije na Arktiku u jeku spora sa SAD-om

Piše HINA,
NATO počeo planiranje misije na Arktiku u jeku spora sa SAD-om
Foto: YVES HERMAN/REUTERS

Savez pokreće planiranje misije “Arktička straža” nakon Trumpovih izjava o preuzimanju Grenlanda, pojedinosti još uvijek nepoznate

NATO je počeo vojno planiranje misije Arktička straža, rekao je u utorak glasnogovornik vojnog zapovjedništva saveza (SHAPE), u jeku napetosti između SAD-a i europskih saveznika oko Grenlanda.

Opetovane izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa o tome da želi preuzeti Grenland, uz optužbe da europski saveznici nisu uspjeli adekvatno osigurati taj veliki arktički otok od Rusije ili Kine, izazvale su spor s Kopenhagenom oko tog danskog prekomorskog teritorija te potaknule napetosti unutar NATO-a.

„U tijeku je planiranje aktivnosti NATO-a za misiju pojačane budnosti Arktička straža”, rekao je pukovnik Martin O'Donnell, glasnogovornik Vrhovnog zapovjedništva savezničkih snaga u Europi, potvrdivši time izvješće njemačkog časopisa Spiegel.

Odbio je iznijeti pojedinosti budući da je planiranje tek počelo.

Nakon susreta s Trumpom u Davosu u siječnju, glavni tajnik NATO-a Mark Rutte rekao je da su razgovarali o tome na koji bi način saveznici unutar NATO-a mogli zajednički raditi na osiguravanju arktičke sigurnosti, što ne uključuje samo Grenland nego i sedam država članica NATO-a koje imaju teritorij na Arktiku.

Zasad nije jasno hoće li ministri obrane NATO-a raspravljati o toj temi na sastanku 12. veljače u Bruxellesu.

Prema pravilima Sjevernoatlantskog saveza, vrhovni zapovjednik savezničkih snaga za Europu, američki general Alexus Grynkewich, ima ovlasti planirati i provoditi „aktivnosti pojačane budnosti” bez potrebe za jednoglasnim odobrenjem saveznika.

