Obavijesti

News

Komentari 0
STIGLA PRIJETNJA

Lavrov poslao poruku Americi: 'Evakuirajte ambasadu u Kijevu'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Lavrov poslao poruku Americi: 'Evakuirajte ambasadu u Kijevu'
Foto: ALEXANDER ZEMLIANICHENKO/REUTERS

Rusija je ranije u ponedjeljak pozvala strane državljane da napuste Kijev prije nego što pokrene "niz sustavnih napada" na ciljeve u glavnom gradu Ukrajine

Šef ruske diplomacije Sergej Lavrov zatražio je u ponedjeljak od Sjedinjenih Država da evakuiraju svoju ambasadu u Kijevu, u telefonskom razgovoru s američkim državnim tajnikom Marcom Rubijom, objavilo je rusko ministarstvo vanjskih poslova.

Ruski ministar „skrenuo je pozornost na današnje priopćenje” svojeg ministarstva „u kojem se Sjedinjenim Američkim Državama, kao i drugim državama koje imaju misije u Kijevu, preporučuje da osiguraju evakuaciju svog diplomatskog osoblja i svojih državljana iz ukrajinske prijestolnice”, navodi se u priopćenju ruskog ministarstva."

'ODREZALI SU I EUROPU' Lavrov udara po SAD-u: Venezuela, Iran, naši američki kolege ne kriju da se radi o nafti
Lavrov udara po SAD-u: Venezuela, Iran, naši američki kolege ne kriju da se radi o nafti

Rusija je ranije u ponedjeljak pozvala strane državljane da napuste Kijev prije nego što pokrene "niz sustavnih napada" na ciljeve u glavnom gradu Ukrajine, dan nakon jednog od najtežih bombardiranja grada od početka rata.

Rusko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da su napadi odgovor na ono što Moskva naziva namjernim napadom drona na studentski dom u regiji Luhansk koju kontrolira Rusija.

Ukrajinska vojska odbacila je ruske optužbe i rekla da je pogodila elitnu zapovjednu jedinicu dronovima u tom području, a ne studentski dom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
SMAŽIL NA SUDU Ispitat će troje zaposlenika Hitne koji su stigli u stan nakon smrti Mihaele (21)
NOVI OBRAT NA SUĐENJU

SMAŽIL NA SUDU Ispitat će troje zaposlenika Hitne koji su stigli u stan nakon smrti Mihaele (21)

Suđenje Marku smažilu za ubojstvo studentice Mihaele Berak bliži se kraju, ali tužiteljstvo i odvjetnik obitelji traže nove svjedoke.
Ove sobe je HOO platio 2000 € za noć. Kažu za vrh države, a oni u čudu: 'Pa nismo tamo bili'
SKANDAL TIJEKOM ZOI-JA

Ove sobe je HOO platio 2000 € za noć. Kažu za vrh države, a oni u čudu: 'Pa nismo tamo bili'

Rezervirali su sobe za jedno noćenje u hotelu s pet zvjezdica. Koštale su više od 8000 eura. Tvrde da su bile za visoke državne dužnosnike. Oni kažu: 'Nismo ni znali za te sobe, a takav poklon ne smijemo ni primiti'
Vozač ZET-ova busa naglo kočio zbog auta, više je ozlijeđenih : 'Cura je vrištala, Hitna je puna'
STRAH U AUTOBUSU

Vozač ZET-ova busa naglo kočio zbog auta, više je ozlijeđenih : 'Cura je vrištala, Hitna je puna'

Vozač ZET-ove linije 146 izbjegavao je nalet na automobil koji mu je izletio te je morao kočiti kako bi izbjegao sudar, rekli su kratko iz ZET-a i dodali kako su reagirali i Hitna pomoć i policija

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026