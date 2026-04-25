Komentari 6
'ODREZALI SU I EUROPU'

Lavrov udara po SAD-u: Venezuela, Iran, naši američki kolege ne kriju da se radi o nafti

Piše HINA,
Lavrov udara po SAD-u: Venezuela, Iran, naši američki kolege ne kriju da se radi o nafti
Foto: Anastasia Barashkova

Venezuela, Iran, naši američki kolege ne kriju da se radi o nafti. Imaju doktrinu dominacije na globalnim energetskim tržištima

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov u intervjuu emitiranom u petak optužio je Sjedinjene Države da napuštaju međunarodno priznate diplomatske konvencije u nastojanju da ostvare vlastite interese, posebno u dominaciji energetskim tržištima. Lavrov je u intervjuu za rusku državnu televiziju rekao da Washington, u svojim odnosima s Latinskom Amerikom i Bliskim istokom, "nas vraća u svijet u kojem ništa nije postojalo" u međunarodnom pravu.

"Sjedinjene Države službeno su izjavile da im nitko ne može diktirati", rekao je u intervjuu, čiji je tekst objavljen na web stranici Ministarstva vanjskih poslova.

"Brine samo o vlastitoj dobrobiti i spremne su braniti tu dobrobit svim sredstvima - državnim udarima, otmicama ili atentatima na čelnike zemalja koje posjeduju prirodne resurse koji su potrebni Amerikancima."

"Venezuela, Iran, naši američki kolege ne kriju da se radi o nafti. Imaju doktrinu dominacije na globalnim energetskim tržištima.“

Lavrov je aludirao na uhićenje venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura u američkoj vojnoj operaciji u siječnju i ubojstvo iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija u zajedničkim američko-izraelskim zračnim napadima krajem veljače.

Sjedinjene Države, rekao je Lavrov, "odrezale su" Europu, pozivajući europske države da napuste sada oštećeni plinovod Sjeverni tok koji prenosi ruski plin u Njemačku i podržavajući pozive Europske unije da se Mađarska i Slovačka obeshrabre u kupnji ruskog plina.

"Ovo nije pristup međunarodnim odnosima. To je pokušaj povratka u kolonijalno doba", rekao je Lavrov, osuđujući europsku politiku kao vođenu "arogancijom i prezirom prema drugima".

Čak i u nastojanju da se riješi četverogodišnji rat u Ukrajini, rekao je, Sjedinjene Države promiču prednosti "ogromnih ekonomskih prilika".

"Istodobno, sve što sam upravo opisao događa se paralelno. Izbacuju nas sa svih globalnih energetskih tržišta", rekao je.

"Ako smo spremni provoditi obostrano korisne projekte na našem teritoriju i pružiti Amerikancima ono što ih zanima... onda se i naši interesi moraju poštovati. Zasad to ne vidimo", dodao je.

Komentari 6
