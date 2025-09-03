Obavijesti

Lavrov tvrdi: Rusija očekuje nastavak pregovora o Ukrajini

Piše HINA,
Lavrov tvrdi: Rusija očekuje nastavak pregovora o Ukrajini
Foto: YURI KOCHETKOV/REUTERS

Ukrajina kaže da nije na Rusiji da odlučuje čemu se Kijev može ili ne može pridružiti, dok NATO kaže da Rusija ne može imati pravo veta na članstvo u savezu

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je u srijedu da Moskva očekuje nastavak pregovora između Rusije i Ukrajine, ali da se moraju prepoznati "nove teritorijalne realnosti" i formirati novi sustavi sigurnosnih jamstava. 

Foto: REUTERS/PIXSELL

„Da bi mir bio održiv, nove teritorijalne realnosti... moraju se prepoznati i formalizirati u međunarodnopravnom smislu“, rekao je Lavrov u intervjuu za indonezijske novine Kompas.

Neizravno se referirajući na kontinuirano protivljenje Moskve pridruživanju Ukrajine NATO-u, Lavrov je rekao da „Ukrajini treba jamčiti neutralan, nesvrstan i nenuklearni status.“

VAŽAN SUSRET Zelenskog čeka sastanak s europskim čelnicima: Glavna tema će biti sigurnosna jamstva
Zelenskog čeka sastanak s europskim čelnicima: Glavna tema će biti sigurnosna jamstva

Ukrajina kaže da nije na Rusiji da odlučuje čemu se Kijev može ili ne može pridružiti, dok NATO kaže da Rusija ne može imati pravo veta na članstvo u savezu koji je osnovan 1949. kako bi se suprotstavio prijetnji Sovjetskog Saveza.

Lavrov je rekao da su šefovi ruske i ukrajinske delegacije bili u izravnom kontaktu i da očekuje da će se pregovori nastaviti.

