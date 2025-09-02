Zelenskog čeka sastanak s europskim čelnicima: Glavna tema će biti sigurnosna jamstva

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sastat će se u četvrtak u Parizu s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen, glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom i čelnicima Njemačke, Francuske i Ujedinjenog Kraljevstva prilikom šireg okupljanja ukrajinskih saveznika, objavio je u utorak ured ukrajinskog predsjednika.

Posljednjih tjedana pitanje sigurnosnih jamstava za Ukrajinu koje bi podržavao Zapad dominira američkim diplomatskim naporima za okončanje ruske invazije.

Fokus razgovora kojima će predsjedati francuski predsjednik Emmanuel Macron i britanski premijer Keir Starmer, uz njemačkog kancelara Friedricha Merza, bit će "sigurnosna jamstva za Ukrajinu", napisao je savjetnik u Zelenskovom uredu Mihajlo Podoljak na X-u.

Merz je izjavio u utorak da će na daljinu sudjelovati na sastanku u četvrtak kako bi razgovarali o naporima da se Ukrajini pruži sigurnosna podrška nakon što se postigne mirovni sporazum s Rusijom.

Macron i Starmer, političari na čelu "koalicije voljnih", tridesetak većinom europskih zemalja saveznica Ukrajine, nastoje osmisliti čvrstu ponudu Europe za zaštitu Ukrajinaca od potencijalnog budućeg ruskog napada, jednom kad se postigne mirovni sporazum.

Ukrajina, koja vjeruje da će Rusija ponovno pokušati izvršiti invaziju čak i ako se pronađe rješenje za rat koji je u tijeku, poziva na uspostavljanje europskih mirovnih snaga i obrambenih jamstava nalik NATO-ovima, kad se već ne razmatra njezino članstvo u tom savezu.

Rusija, koja širenje NATO-a prema svojim granicama smatra jednim od "temeljnih uzroka" aktualnog sukoba, kategorički odbacuje većinu ovih scenarija i želi da se njezini zahtjevi uzmu u obzir.