'TO JE VAŽNO'

Lavrov tvrdi: Spreman sam sastati se s Marcom Rubiom

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je da je spreman sastati se s američkim državnim tajnikom Marcom Rubiom, ali da će se za mir u Ukrajini morati uzeti u obzir interesi Rusije

Kremlj je u petak odbacio nagađanja da je Lavrov izgubio naklonost predsjednika Vladimira Putina nakon što su prošlog mjeseca zamrznuti napori za organiziranje samita između ruskog predsjednika i američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Reuters i drugi mediji izvijestili su da je Washington otkazao novi samit nakon što je Lavrovljevo ministarstvo poslalo poruku u kojoj se navodi da Moskva nije spremna popustiti u pogledu svojih zahtjeva u vezi s Ukrajinom.

ODBACILI NAGAĐANJA Kremlj: Lavrov i Putin nisu u svađi, ministar i dalje u milosti
Kremlj: Lavrov i Putin nisu u svađi, ministar i dalje u milosti

Britanski Financial Times citirao je izvor koji je sugerirao da je ishod razgovora Lavrova s Rubiom odvratio Washington.

"Državni tajnik Marco Rubio i ja razumijemo potrebu za redovitom komunikacijom", rekao je Lavrov za agenciju RIA.

"To je važno za raspravu o ukrajinskom pitanju i za promicanje bilateralne agende. Zato komuniciramo telefonom i spremni smo održati sastanke licem u lice kada je to potrebno", rekao je Lavrov.

