Lazar Darojković uhićen je zbog pokušaja podmićivanja suca, koji je inače zaposlen u policiji

Sunčana subota prije dva tjedna, NK Dugo Selo na domaćem terenu igra protiv NK Lučko. I dobivaju, s 2 naprema 0. Time su na ukupnnom poretku ljestvice napustili začelje, svakako imaju razlog za slavlje. No u pozadini odvija se kriminalističko istraživanje nad Lazarom Darojkovićem, članom izvršnog odbora NK Dugo Selo i to zbog pokušaja podmićivanja glavnog suca koji je trebao suditi upravo tu utakmicu. Kako se sumnja, Darojković je tako htio svom klubu osigurati pobjedu i ostanak u drugoj ligi, jer je ova utakmica za NK Dugo Selo bila izravna borba za opstanak u SuperSport Drugoj NL (trećem rangu hrvatskog nogometa). Navodno mu je, u zamjenu da se pobrine da njegov klub dobije, nudio građevinske usluge.

No sudac je inače zaposlen u policiji pa je sve prijavo kolegama. Ozvučili su ga i otišao je na sastanak s Darojkovićem. Kako 24sata neslužbeno doznaju, u dogovoru s istražiteljima sudac se povukao iz suđenja te utakmice, a sve je rezultiralo uhićenjem Lazara Darojkovića 1. lipnja u ranim jutarnjim satima. Gotovo istodobno krenule su i pretrage u Splitsko - dalmatinskoj županiji, gdje Darojković navodno ima nekretninu. Da stvar bude apsudnija, NK Dugo Selo je ionako dobio tu utakmicu, pa za ovime nije bilo potrebe.

- Ja te dečke ne znam izvan kluba, znam da je Lovro Darojković predsjednik. Oni što dobiju novca preko javnog financiranja - dobiju, i to je to. Zvao me Lovro nedavno da nešto pomognem, rekao sam mu isto. Došli su kao spasitelji kluba, to je sad njihova odgovornost. Sramote mi grad za kojeg krvavo radim. Slobodno napišite da je osramotio Dugo Selo, a ni nije iz Dugog Sela! Strašno - govori za 24sata gradonačelnik Nenad Panian.

Tko je Lazar Darojković?

Lazar Darojković poznat je u dugoselskom kraju jer je dugogodišnji poduzetnik. Ima građevinsku tvrtku Beton Darojković d.o.o u Brckovljanima, osnovanu 2025. godine koja ima četvero zaposlenih, a prošle godine tvrtka je imala oko 840 tisuća eura prihoda. Projesča plaća je oko tisuću eura. Vlasnik je i obrta Autoprijevoz 'Beton Darojković' od 2003. godine. I tvrtka i obrt dobro posluju prema dostupnim izvješćima.

Član je izvršnog odbora NK Dugo Selo od 25. lipnja 2025. godine, kad je izabran na izvanrednoj skupštini nakon što su tadašnji predsjednik Damir Fintić i njegov prvi suradnik Ivica Bergovac podnijeli neopozive ostavke na svoje funkcije zbog nemogućnosti suradnje s gradonačelnikom, kako su rekli. U ostavkama su napisali da su došli pred financijski zid, te iako nema dugovanja, više ne znaju kako dalje bez pomoći Grada. Na istoj sjednici predsjednik kluba postao je njegov brat, Lovro Darojković, nekadašnji član izvršnog odbora kluba, vlasnik Unijabetona, među ostalim tvrtkama, te donator kluba. On nije nikako obuhvaćen istragom u ovom slučaju.